Criză de măști antigripă în farmaciile din Ploiești. Cum le pui corect pe față

În contextul declarării oficiale a epidemiei de gripă, un cititor trage un semnal de alarmă privind lipsa măștilor de protecție din farmaciile ploieștene. Ministerul Sănătății a elaborat și un ghid privind purtarea corectă a acestor accesorii, dacă aveți de unde le cumpăra...

Sesizarea cititorului:

”Buna ziua. Vreau sa va semnalez un lucru foarte ingrijorator referitor de farmaciile din oraș. De fiecare dată când am fost in farmaciile din zona centrala dar si la nord, acestea nu au la vanzare acele măști de protecție impotriva raspandiri virusului gripal. Aici consider că este rea voință pentru ca prefera pacienti bolnavi, care lasa sute de lei in farmacie, decat sa vanda cu 30 de bani o masca medicinala. Pana la urma am mai gasit cateva pe stoc la o farmacie din Paulesti”.

Potrivit Ministerului Sănătății, masca trebuie aplicata cu grija peste gura si nas si apoi ajustata si fixata, după cum urmează:

Fixati masca antigripa cu snurul sau banda elastica, la mijlocul capului si al cefei.

Presati pe forma nasului banda flexibila transversala.

Aranjati masca antigripa confortabil pe fata si sub barbie.



Evitati sa atingeti masca antigripa cu mainile

Dupa orice atingere a mastii aflate pe fata, precum si dupa ce se scoate masca de pe fata, mainile trebuie sa fie curatate prin spalare cu apa si sapun sau cu un dezinfectant de maini pe baza de alcool.

Schimbati masca atunci cand devine umeda.

Dupa o utilizare prelungita, masca antigripa de fata poate deveni umeda. Cand constatati acest lucru, trebuie sa inlocuiti masca umeda cu o masca noua sau cu una curata si uscata.

Pentru a scoate, securiza si elimina in mod corespunzator o masca:

Sa presupunem ca partea frontala a mastii respiratorii sau chirurgicale este contaminata.

Dezleaga sau rupe legaturile ori elasticul din partea de jos, apoi pe cel de sus. Tine de legatura de sus si indeparteaza masca de pe fata. Nu atinge masca antigripa cu mana.

Securizeaza si elimina masca in mod corespunzator. Mastile de unica folosinta trebuiesc aruncate dupa o singura utilizare. Odata scoase de pe fata mastile trebuie introduse intr-o punga de plastic, care trebuie sa fie apoi securizata printr-o inchidere corespunzatoare. Punga securizata poate fi pusa in gunoiul menajer.



Dupa indepartarea mastii:

Dupa indepartarea mastii de pe fata, mainile trebuie sa fie curatate prin spalare cu apa si sapun sau cu un dezinfectant pentru maini, pe baza de alcool.

