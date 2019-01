Ploieștenii sunt cinstiți. Pățania unui client al magazinului Lidl Nord

Un prahovean, care și-a uitat portofelul plin cu acte, carduri bancare și documente de identitate la magazinul Lidl Nord din Ploiești, a avut parte aseară de o surpriză plăcută. Prin intermediul observatorulph.ro, acesta a dorit să multumească personalului magazinului pentru corectitudinea și amabilitatea de care a dat dovadă.

Mesajul cititorului Florin T.:

”Luni seară mi-am făcut cumpărăturile la magazinul Lidl Nord din Ploiești. La casa de marcat am fost prea ocupat să pun cumpărăturile în sacoșă și, după ce am plătit produsele, am uitat portofelul pe bandă. Abia după ce am ajuns acasă mi-am dat seama că-mi lipsește portofelul așa că m-am întors cât am putut de repede la magazin. Sincer, nu credeam că-l voi mai găsi și deja îmi făceam griji cum pot să-mi recuperez actele, mai ales că a doua zi urma să plec din țară.

La magazin, surpriză! Și încă una plăcută! După ce m-a întrebat cum mă numesc și mi-a cerut câteva detalii despre conținutul portofelului, responsabilul de magazin mi l-a returnat intact. Vreau să le mulțumesc prin intermediul ziarului dvs angajaților din Lidl Nord pentru corectitudinea și amabilitatea de care au dat dovadă”.

