Medici prahoveni, acuzați că au uitat un tifon într-o copilă din Bușteni pe care au operat-o de apendicită. FOTO

O fetiţă de 11 ani, din Bușteni, a ajuns în stare gravă la Spitalul de Copii din Braşov, luni. În timp ce se afla la toaletă, minora a început să strige după ajutor. Părinții acuză că fata a dezvoltat o infecţie din cauza materialului uitat de medici în urma unei operații de apendicită, efectuată la Sinaia, anul trecut!

Zilele trecute, copila a început să aibă dureri intense și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Orășenesc Sinaia. Medicii au efectuat analize și i-au administrat un antibiotic, apoi au trimis-o acasă sub tratament. Numai că starea de sănătate s-a înrăutățit.

„I s-a administrat un antibiotic puternic pentru că rezulta o infecție mare și atunci a hotărât dumneaei (medicul – n.r.) să îi administrăm un antibiotic, o dată la 24 de ore. Nu a avut efect, după trei zile am sunat doctorul și am spus că Alesia se simte din ce în ce mai rău. Doamna doctor a luat hotărârea ca a doua zi dimineață să merg din nou la spital, pregătită pentru internare. Noi nu am mai apucat să ne pregătim, pentru că seara a trebuit să ajunge din nou la Urgențe”, mărturisește mama fetiței.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Veniți din nou la Urgențe, cadrele medicale i-ar fi administrat tratament pentru diagnosticul inițial: cistită. Părinții și-au luat copilul și au plecat, la recomandarea pediatrului său, care s-ar fi speriat după ultimele rezultate ale analizelor.

Ajunși la Spitalul Clinic de Copii Brașov, Alesia a cerut voie să meargă la toaletă. Mama a însoțit-o și a rămas stupefiată când a văzut că fetița ei elimină pe uretră o bucată de material. A strigat după ajutor, iar medicii, 7 în total, au luat pacienta și au dus-o direct pe masa de operație. Ulterior a venit confirmarea: erau două bucăți de tifon.

Medicii brașoveni au intervenit chirurgical, găsind în timp operației și alte resturi, spun părinții, eliminând suspiciunea că și le-ar fi introdus chiar ea.

Fetița este acum în stare stabilă, zâmbește, iar mama ei spune că nu a decis deocamdată dacă îi va da în judecată pe doctorii care au operat-o de apendicită.

„Probabil o să am o discuție cu domnul doctor față-n față, în primul rând, să-mi explice și mie ce s-a întâmplat acolo, acum un an de zile, Cred că merit! Fac lucrul acesta pentru copilul meu”, mai spune femeia.

Atât medicii din Sinaia, cât și cei din Brașov, au refuzat să comenteze cazul până ora publicării acestui articol.

Galerie FOTO

Observatorul Prahovean De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro