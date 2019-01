Strada din Ploiești unde s-au petrecut patru accidente în 15 minute

Sesizarea cititorului:

”Este foarte multă gheață formată la ieșirea de pe strada Alexandru Lăpușneanu și nu te poți opri în siguranță nici dacă rulezi cu 10 km/h. Eu am fost lovit din spate de o altă mașină. Cât timp am făcut amiabila s-au mai întâmplat alte trei accidente, una dintre mașinile implicate fiind o autospecială de jandarmi. Am sunat la secția 4 Poliție pentru a sesiza pericolul, însă mi-au spus că ei nu dau cu sare pe jos și să sunăm la primărie".