Luni, un nou termen la ÎCCJ, în cazul apelului făcut de Dragnea, după ce a fost condamnat la 3 ani și șase luni de închisoare

La termenul inițial, Liviu Dragnea a solicitat o amânare, motivând că are nevoie de timp pentru a-și angaja un apărător.

La Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, Liviu Dragnea contestă condamnarea de trei ani şi jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu.

Instanţa supremă este aşteptată, luni, să judece un nou termen unde este posibil să se ceară o nouă amânare. Liviu Dragnea este așteptat să participe la CEx-ul PSD.

Liviu Dragnea: ”"Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că, cel puţin în ceea ce mă priveşte, şi nu numai, că justiţia este oarbă, după ce am primit a doua condamnare fără nicio probă. Să spui că nu sunt probe şi să fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, să trimiţi în închisoare un om fără probe, iertaţi-mă, dar.. Asta înseamnă lovituri asupra statului de drept în România.

Când vezi că se întâmplă lucrurile astea, ce să mai pui în rezervorul de încredere? Când ştii că sunt dosare pe care le au magistraţii, te duci cu gândul că nu toate deciziile se iau pe libera conştiinţă. Au fost multe informaţii care au ajuns la mine înainte de termen, dar nu le-am dat importanţă", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

