Prahoveni arestați pentru proxenetism. Racolau tinere prin metoda „loverboy”

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiești au documentat activitatea infracțională a unor persoane bănuite că ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy”, pe care le-ar fi exploatat sexual în Austria și România.

Comunicatul IJP Prahova:

La data de 30 octombrie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au pus în executare două mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de proxenetism.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Din anchetă au rezultat indicii că, începând cu anul 2017 și până în prezent, cei în cauză ar fi racolat, prin metoda „loverboy”, și exploatat sexual mai multe tinere, pe teritoriul României și Austriei.

Cele două persoane au fost reținute de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism.

Ulterior au fost prezentate Tribunalului Prahova, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă.

Potrivit ziare.com, "'Loverboy' este una din cele mai utilizate metode ale traficantilor de persoane, in special a recrutorilor, prin care se urmareste inselarea victimelor. Recrutorii reprezinta prima veriga a unei retele de trafic de persoane. Tehnica de recrutare a tinerelor de catre retelele de trafic de persoane este denumita metoda 'prin indragostire', iar cel care o practica este denumit de catre specialistii structurilor de prevenire si combatere a fenomenului ca 'Loverboy'.



Pe scurt, prin aceasta metoda, recrutorii intra in cercul de prieteni ai victimei sau in contact direct cu aceasta, ii castiga increderea oferindu-i o varianta "mai buna" a vietii, reusind sa satisfaca necesitatile acesteia si folosind tactici manipulative ajungand sa aiba control total asupra ei.

Strategia adoptata este complexa, bine pusa la punct si cu atat mai perfida cu cat distruge sufletul unei tinere. Atasamentul emotional se dezvolta pe parcursul mai multor luni, uneori chiar ani.



'Loverboy' mizeaza pe vulnerabilitatea victimei, o manipuleaza, in asa fel incat fata ajunge sa creada ca nu mai poate trai fara el. Foloseste "momeli" precum cadouri sau iesiri in oras la restaurante. Uneori, aceste tinere reusesc sa rupa lanturile. De multe ori, iubirea pentru agresor ramane. Perioada de refacere psihica este lunga si, fara ajutorul specialistilor, acest lucru este aproape imposibil.

Andra Ilie De același autor