Ploieșteanul de la care a pornit ancheta copiilor cu dizabilități abuzați în Centrul Sfântul Andrei: ”Nu am vrut să fac rău, dar nu puteam trece peste acele discuții pe whatsapp”

Adrian Ene, ploieșteanul care a dezvăluit prin intermediul observatorulph.ro abuzurile asupra copiilor instituționalizați de la centrul Sfântul Andrei, susține că a făcut acest demers nu din răzbunare împotriva fostei soții, ci pentru a nu avea conștiința încărcată cu suferința minorilor cu dizabilități.

Ieri, mai multe persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate la persoane bănuite de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorului la Centrul Sf. Andrei pentru copii cu dizabilități din Ploiești (detalii AICI).

Ancheta a fost declanșată după ce, în luna iunie, observatorulph.ro a publicat conversațiile scandaloase de pe whatsapp între două angajate ale Centrului de copii cu dizabilități Sfântul Andrei din Ploiești, în care una dintre acestea era învățată cum să fure din mâncarea copiilor și cum să-i bată fără să fie prinsă (vezi AICI ce spunea conducerea DGASPC despre acest caz).

Observatorulph.ro publică astăzi un interviu cu Adrian Ene, fostul soț al uneia dintre angajatele centrului unde copiii ar fi fost abuzați fizic și verbal.

Reporter: Domnule Ene, vă așteptați ca ancheta declanșată în urma dezvăluirilor dumneavoastră să ajungă până la stadiul de rețineri de persoane?

Andrian Ene: Sincer, mă așteptam pentru că am fost la poliție de mai multe ori unde am depus dovezi în sprijinul afirmațiilor mele. De exemplu, o percehe de încălțăminte care apărea în acele discuții.

Reporter: Ați făcut acest demers pentru a vă răzbuna pe fosta soție?

Andrian Ene: Nu vreau să fac rău nimănui, dar nu puteam trece peste acele discuții pe whatsapp. Nu aș mai fi dormit liniștit, știind că acei copii sunt bătuți sau li se fură din mâncare.

Reporter: Copilul dumneavostră, la care ați observat comportamentul specific unui minor agresat, este bine?

Adrian Ene: Din fericire, am reușit să obțin în instanță dreptul de a-l crește și educa. L-am înscris la școală, este ok. Are nevoie de ședințe cu un psiholog pentru a trece peste șocul emoțional. Am și divorțat, dar acesta este un capitol închis. Acum este treaba judecătorilor să stabilească vinovăția acelor angajați ai centrului. Eu nu am conștiința încărcată.

