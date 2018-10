Salariile bugetarilor cresc cu 25%. Măsura anunțată de ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor infirmă varianta înghețării salariilor bugetarilor. Din contră, acestea vor crește cu 25%.

Măsura se va aplica de la 1 ianuarie 2019. "A fost o discuţie la nivelul Guvernului şi mesajul este foarte clar: se merge începând de anul viitor pe ceea ce înseamnă Legea 152, Legea salarizării, adică se va merge pe creşterea pe care am promis-o în programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizării care are o creştere, cam 25%, dacă nu ma înşel", a spus, duminică, la Antena 3, Eugen Teodorovici.

Luna trecută, ministrul Muncii a postat pe Facebook modelul majorării salariilor bugetarilor:

”De la 1 Ianuarie 2019 vor creste salariile bugetarilor, cu 25 la suta din diferenta pana la grila stabilită in 2022. De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”.

Andra Ilie