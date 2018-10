Bon Jovi va concerta în Piața Constituției din București, în 2019

Anunțul a fost făcut de D&D East Entertainment, care precizează și data super-show-ului: 21 iulie 2019.

Biletele pentru concertul din Capitală, care va face parte din turneul „This House Is Not For Sale”, vor putea fi cumpărate din reţeaua Eventim.

Acesta va fi al doilea concert susţinut de grupul rock la Bucureşti. Bon Jovi a mai cântat în Piaţa Constituţiei în luna iulie a anului 2011.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„This House Is Not For Sale” este cel mai recent material de studio lansat de trupă - cel de-al 13-lea album. Discul a fost lansat pe 4 noiembrie 2016 prin intermediul casei Islands Records şi a ajuns pe primul loc în topul Billboard în a doua săptămână după lansare.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 230 și 2440 lei (VIP).

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor