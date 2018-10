Cutremur în România, resimțit în Prahova, inclusiv la Ploiești. Ce magnitudine a avut. UPDATE

A fost cutremur în România! Duminică dimineața, la ora 3:42, s-a produs un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter! Nu s-au înregistrat apeluri la 112 în Prahova care să anunțe victime sau pagube materiale majore.

UPDATE Info INFP:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:11(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 5.8 pe scara Richter, la adancimea de 150km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli.

Știrea inițială

Cutremurul a fost resimțit în Prahova, inclusiv la Ploiești și s-a produs la o adâncime de 166 de km.

Din primele informații cutremurul nu a produs victime sau pagube materiale, ci doar câteva atacuri de panică

Este cel mai puternic cutremur din acest an, după cel din 22 mai, care a avut 4,1 grade.

Vom reveni cu detalii.

UPDATE

IFNP a actualizat informațiile despre cutremur. Acesta s-a produs în Covasna, zona seismică Vrancea, la o adâncime de 200 de km și a avut 5,7 grade! (detalii AICI)

