Când ai BMW, Poliția Locală și SGU Ploiești nu te văd cum parchezi?

Un cititor a semnalat pe adresa redacției parcarea ilegală a unui autoturism într-o zonă interzisă din Piața Anton din Ploiești. Observatorulph.ro a solicitat SGU explicații și măsuri.

Sesizarea cititorului:

Bună ziua,

”De săptămâni întregi această mașină este parcată pe marcajul care interzice circulația în piața Anton. Poliția locală oprește autobuzele cu călători care fac naveta în parcul industrial Ploiești și ne întârzie la muncă în loc să ia măsuri față de acești indivizi.

In acelasi timp, SGU blocheaza rotile in centru stand la panda in locurile aglomerate unde pur si simplu nu ai unde sa parchezi, in timp ce peste tot in oras sunt cazuri ca acesta. Este o bătaie crasă de joc la adresa bunului simț.

Vă rog să cereți un punct de vedere de la SGU și poliția locală privitor la acest abuz. Va multumesc!”

