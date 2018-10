Coșmarul prin care trec navetiștii CFR pe ruta Ploiești-București și retur. ”Nu mai putem respira în vagoane!” FOTO

După ce observatorulph.ro a publicat astăzi articolul Panică într-un tren plin cu navetiști pe ruta Ploiești Vest - București. Saboții de frână ai unui vagon au luat foc , un alt cititor ne-a sesizat problemele cu care se confruntă în timpul călătoriei cu ”trenurile portocalii”.

Sesizarea cititorului:

”Este foarte drept ca de prea putine ori navetistii - printre care ma numar si eu - au efectiv timp sa faca reclamatii scrise mai marilor din CFR, limitandu-ne la a semnala aspectele de mai jos insotitorilor de tren "Nasilor" care oricum nu fac altceva decat sa dea din umeri, sa spuna ca nu sta in puterea lor sa schimbe ceva si ca si ei la randul lor semnaleaza problemele fara ca cineva sa ia vreo masura.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Revenind la subiect, faptul ca in final au luat foc sabotii de frana ai acelui tren este doar o urmare fireasca si un fapt care trebuia sa se intample la un moment dat deoarece sunt deja de notorietate printre navetisti mirosul si fumul generate de franarea acestor garnituri.

De fiecare data, la fiecare oprire in statie, franarea este insotita de miros innecacios si de multe ori insotit de fum, care este aspirat de sistemele de ventilatie ale vagoanelor si introdus in interior.

Problema nu este singulara pentru garnitura prezentata in materialul dumneavoastra, pot sa va spun ca exista cel putin 7 garnituri "portocalii" care fac ruta Bucuresti - Ploiesti numerotate pe exteriorul vagoanelor cu inscriptia TE001, TE002, ..., TE007 dintre care, din spusele insotitorilor de tren exista o singura garnitura care este dotata cu saboti de franare care nu produc aceste mirosuri ingrozitoare si fum toxic.

Am tinut sa va scriu aceste randuri pentru ca eu insumi am surprin sacest fum de la franare in cateva fotografii facute pe 27 Sept in statia Peris, in momentul in care efectiv nu se mai putea sta in tren si a trebuit sa cobor pentru cateva guri de aer (foto la finalul textului).

In fotografiile atasate se poate observa intreaga garnitura de tren invaluita intr-un fum albastrui si cativa oameni care, asemeni mie, au coborat pentru ca in tren nu se mai putea sta de fum.

Problema fumului la franare este doar una din deficientele "bagate sub pres" de catre CFR... o alta mare problema sunt trepidatiile vagoanelor, care la viteza efectiv "danseaza" violent stanga-dreapta din cauza unor lagare de prindere pe boghiu care sunt foarte uzare.

Va pot spune ca trepidatiile unor garnituri (TE007 de exemplu) sunt atat de mari incat cu greu poti sta pe canapea, esti zgaltait stanga-dreapta, stomacul iti clocoteste si e imposibil sa urmaresti randurile citind intr-o carte.

Am incercat de mai multe ori sa ii intreb pe "Nasi" care sunt riscurile acestui trepidat violent, daca nu cumva exista riscul deraierii, acestia spunand ca "datorita greutatii trenului este putin probabil sa deraieze" iar pentru faptul ca aceste garnituri circula in asemenea conditii, nu este "pe semnatura" lor ci pe semnatura celor de la verificari care fac inspectia tehnica si considera ca vagoanele functioneaza "in parametri".

Mai sunt inca multe alte subiecte legate de confort, cum ar fi imbinarile dintre vagoane care produc niste zgomote si scartaituri infernale, cum ar fi pozitia canapelelor care, puse fiind fata in fata, ofera un spatiu ridicol de mic intre ele (in jur de 15-20cm) pentru a putea permite pozitionarea a 2 persoane sa stea fata in fata, fel in care efectiv nu exista loc sa-si tina picioarele.

In principiu navetistii s-au obisnuit cu toate acestea cu atat mai mult cu cat nu avem alternative, dar este clar si evident ca acestea nu sunt conditii normale si nici macar umane.

Cu stima, Cristian”

FOTO

Observatorul Prahovean De același autor