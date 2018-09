Ce i-a spus ploieșteanul dispărut în Istanbul soției sale, în momentul revederii

Salvatore Popescu, ploieșteanul care a dispărut acum o lună în timp ce vizita un obiectiv turistic din Istanbul, și-a revăzut soția. Momentul emoționant a avut loc la Spitalul Elias din Capitală, unde bărbatul a fost dus pentru investigații medicale direct de la aeroportul Otopeni, unde a aterizat azi-dimineață.

Soția inginerului a declarat că acesta a recunoscut-o și că a întrebat-o dacă este bine fiica lor.

Citește și Ploieșteanul dispărut în Istanbul a fost predat autorităților române. UPDATE

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Este bine, dacă se poate spune aşa. Nu am putut vorbi foarte mult. L-am îmbrăţişat, m-am bucurat enorm când am văzut că mă recunoaşte, m-a întrebat ce fac, m-a întrebat ce face fata noastră, dacă e bine. Apoi a trebuit să ies, nu am apucat să vorbesc cu el mai mult, să-l întreb ce s-a întâmplat. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să-l găsesc. Sunt multe întrebări fără răspuns, poate vom afla cândva ce s-a întâmplat. Oricum, sunt fericită că e bine şi că s-a întors acasă”, a declarat Ioana Dima, soţia bărbatului dispărut în Istanbul, pentru libertatea.ro.

Salvatore Popescu a fost dus la consulatul României din Istanbul aseară, de un grup de cetățeni turci, la o lună de la data dispariției, fiind repatriat în această dimineață.

Mihai Popescu De același autor