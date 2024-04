Ce se întâmplă la un cutremur cu spitalele Schuller și Pediatrie din Ploiești? „Cu siguranță se va găsi un Viorel, paznic, care să fie vinovat!”

Campania de informare derulată de jurnalistul Mihai Nicolae de la Observatorulph.ro, cu privire la situația Spitalelor Schuller și Pediatrie din Ploiești, care, potrivit expertizelor, sunt în clasa I și II de risc seismic, reprezintă și un semnal de alarmă. V-ați întrebat vreodată ce se poate întâmpla în cazul unui cutremur? Scenariul a fost prezentat în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, moderată de jurnalistul Marius Nica.

- Publicitate -

Campania de informare despre situația celor două spitale ale Ploieștiului Municipal ”Schuller” – grad I de risc seismic și Pediatrie – grad II de risc, inițiativă jurnalistului Mihai Nicolae de la Observatorulph.ro, continuă.

Prezent în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, moderată de jurnalistul Marius Nica, care a avut ca temă solicitarea expresă pentru alocarea de fonduri pentru consolidarea celor două spitale, inițiatorul campaniei a prezentat și un scenariu în cazul unui cutremur cu magnitudine mare.

La fel ca în cazul tragediilor din ultimii ani, care s-au soldat cu pierderi de vieți, autoritățile, chiar dacă nu au avut reacții concrete pentru ca acestea să fie prevenite, ar găsi imediat așa-zișii vinovați.

Ca și până acum, instituțiile statului vor reacționa abia după producerea tragediilor și se vor grăbi să se acopere de hârtii, să se lamenteze pentru ca în final „mortul să fie de vină”.

Scenariul unui ipotetic cutremur

În timpul emisiuniunii Observatorul Prahovean LIVE, jurnalistul Mihai Nicolae a prezentat acest scenariu care, cu siguranță, ar exista în cazul unui cutremur cu magnitudine mare.

„Eu am următoarea imagine. Cutremurul vine neanunțat. Vine! Mor oamenii? Mor. Cine moare la spitale? Păi mor bolnavii, mor doctorii… (…) Ce pacienți mor la Pediatrie? Mor copiii… Așa, vorbim ca la război.

- Publicitate -

Ce se întâmplă după cutremur? Vine o comisie, se face un comandament… Se face comandamentul ăla de caută ursul… Profesioniștii ăia, vorbesc serios…

Procedural așa este. Greșesc în vreun fel? Îți face imaginea asta părul măciucă? Ți-l face… Și-ți spune așa: „Am verificat situația. Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență a făcut următorul memoriu prin care a atras atenția asupra”… Și vine cu un top, așa, de hârtie. „…Și l-am înaintat prefectului, primăriei, ministerului să ia măsuri”.

Vine Primăria: „Am primit de la ISU documentul atâta. În urma lui am făcut expertizele… Uite, atâtea… „Iată, am făcut, am dres, am alea, alea și, fix, fix înainte să vină cutremurul, din cauza lui Viorel, de la pază, punctul 3 de pază de la Primărie, secția externă, care a uitat să trimită un mail, nu am reușit să trecem la lucrări. De vină este Viorel, paznicul, care nu a trimis mail-ul… Morții? Să-i ierte Dumnezeu. Candidăm din nou, pe cadavrele lor”. E corect? Greșesc? ”, a fost scenariul prezentat de jurnalistul Mihai Nicolae.

- Publicitate -

Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor Shuller și Pediatrie!

Este vorba despre un scenariu la care am fost martori tăcuți sau uneori mai vocali, din păcate, la toate tragediile din ultimi ani, când autoritățile s-au spălat pe mâini de sângele celor care și-au pierdut viața.

Un scenariu plauzibil în contextul în care, încă de anul trecut, atât Primăria, cât și Consiliul Local Ploiești, nu au avut nicio reacție după ce expertizele certificau faptul că două spitale din municipiu, cu adresabilitate extrem de mare, sunt încadrate în clasa I și II de risc seismic.

Prin urmare, campania de informare demarată de jurnalistul Mihai Nicolae de la Observatorulph.ro mai are ca scop, nu doar cel de a sensibiliza opinia publică cu privire la pericolul în cazul unui cutremur de magnitudine mare.

- Publicitate -

Are scopul și a trage un semnal de alarmă astfel încât autoritățile să reacționeze în astfel de situații pentru a preveni producerea de tragedii soldate cu victime.

Nu rămâne nepăsător. Trimite un mail la Primăria Ploiești

Cei care doresc să se implice în demersul jurnalistului Mihai Nicolae de la Observatorulph.ro pot scana codul QR din bannerele de pe observatorul. Textul și mail-ul primăriei sunt setate implicit. Tot ce trebuie să faci este să dai ”send”.

Totodată, cei care doresc să se implice în această campanie de informare pot trimite mesaje telefonice/whatsapp/telegram/signal etc cu același text următorilor decidenți:

- Publicitate -

Primar Andrei Volosevici: 0723258209.

Viceprimari:

Nicodim Daniel: 0751268372,

- Publicitate -

Popa Anca: 0736431375.

Consilieri locali:

Agapiel Anca – 0731321771,

Andreescu Costel – 0728374827,

Bolocan Iulian – 0722239953,

Botez George-Sorin-Niculae – 0244594770

Catrinescu Florin-Eugen – 0736771055,

Enescu Răzvan – 0722501065,

Frusina Nicolae-Vlad – 072498578,

Ganea Cristian-Mihai – 0740084144,

Grigore Constantin – 0734765574,

Ionescu Cristian-Ionel – 0731743662,

Lupu Bogdan – 0745307466,

Marcu Valentin – 0728002870,

Nemeș Constantin – 0744207065,

Popescu Georgeta-Simona – 0768921715,

Popovici Horia-Nicolae – 0724016900,

Palaș-Alexandru Paul – 0766233730,

Popa Gheorghe – 0740099741,

Săbău Valentin-Răzvan – 0744224541,

Simionescu Radu-Alexandru – 0785906690,

Sîrbu-Simion Gheorghe – 0744380943,

Ștefan Nicoleta – 0726089749,

Tudor Aurelian-Dumitru – 0722416670,

Tonsciuc Mihai – 0725077661,

Trofin Magdalena – 0745152973,

Vîscan Robert-Ionuț – 0723354236.

VIDEO: Emisiunea poate fi urmărită aici (subiectul spitalelor a fost abordat începând cu minutul 28)