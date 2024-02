Povestea de succes a echipei de robotică BraveBots de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești [VIDEO]

Premiul 1 la Regionala Campionatului Internațional de Robotică FTC rămâne în Ploiești, la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Echipa BraveBots s-a clasat prima dntre echipele participante la competiție.

Noul podcast „Ploieștiul Nostru” aduce în fața publicului prahovean incredibila reușită a echipei de robotică BraveBots din Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești. Aceasta se clasează prima la Regionala Campionatului Inteernațional FIRST Tech Challenge, obținând victoria pentru orașul nostru. Binecunoscuta echipă de robotică reușește să caștige premiul Inspire 1 la Liga 1 a Regionalei FTC și să se califice prima la etapa natională de la Iasi.

Teodora Udroiu, liderul echipei care a reușit să aducă Ploieștiului admirabilul premiu, este invitata Alesiei Marin, realizatorul podcastului, pentru a împărtăși cu publicul prahovean secretul performanței incredibile obținute de BraveBots.

Teodora povestește despre buna organizare a echipei, aspect esențial pentru obținerea rezultatelor, urmând să prezinte modelul de lider care o caracterizează, aceasta urmand puterea exemplului. Teodora răspunde provocărilor Alesiei Marin și prezintă modul de funcționare al sistemelor care intră în componența robotului, dar și proiectele pe care echipa le desfășoară, cu scopul promovării valorilor STEAM în cadrul comunității prahovene.

„Prin multă muncă, dedicare, dar mai ales pasiune, noi am reusit să îndeplinim un vis al echpei Brave de 7 generații. Vom continua să acest drum la națională unde speram sa repetam scuccesul etapei precedente.” declara Teodora Udroiu, liderul echipei BraveBots.

În perioada 26-28 , membrii și voluntarii echipei au concurat în București, în cadrul Campionatului Internațional FIRST, reușind să fie nominalizați cu premiul Inspire 1, râvnit de toate echipele participante în cadrul acestui concurs complex.

First Tech Challenge aduce în fața adolescenților pasionați de STEAM mai multe provocari, care cu siguranță contribuie semnificativ la dezvoltarea acestora. Tinerii au de îndeplinit mai multe cerințe, atât pentru departamentele tehnice, cât și pentru cele non-tehnice: construcția și programarea unui robot funcțional, care să îndeplinească task-urile stabilite ale temei sezonului, promovarea valorilor STEAM în cadrul comunității, prin intermediul desfășurării de proiecte și evenimente, dar și scrierea unui caiet care să cuprindă detalierea întregii activități a echipei de robotică în sezonul respectiv.

Dând dovadă de Gracious Professionalism, valoare esențială în cadrul campionatului de robotică, BraveBots reușeste să atingă performanța la toate aceste criterii de jurizare, clasându-se pe locul 1 dintre toate echipele participante.

Inspire Award 1st, cel mai răvnit premiu dintr-o competiție FTC, este acordat echipei care întruchipează cel mai bine provocările și valorile programului FIRST Tech Challenge. Echipa căreia îi este acordat acest premiu este un adevărat ambasador pentru competiția FIRST. Când vorbim despre câștigătorul unui premiu Inspire, vorbim despre o echipă model în cadrul FTC, care este pregătită oricând să împărtășească experiența ei cu alte echipe, dar și în rândul comunității, o echipă ghidată de valoarea primordială a FIRST- Gracious Professionlism.

Echipa câștigătoare a strălucit la toate categoriile de jurizare, lucrând eficient și organizat, ca un mecanism bine calibrat, reușind să prezinte un robot bine construit și bine documentat tehnic.

