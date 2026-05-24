Înscrierile la creșă și grădiniță pentru 2026-2027 încep luni: ce acte trebuie să pregătești și cum se face departajarea

Părinții care doresc să-și înscrie copiii la creșă sau grădiniță pentru noul an școlar au la dispoziție câteva zile. Perioada de înscrieri este 25–29 mai, conform calendarului publicat în Monitorul Oficial.

Cine poate fi înscris

La grupele antepreșcolare (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la grupele preșcolare – cei cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile.

Actele necesare

Pe cererea-tip de înscriere, părintele poate trece trei opțiuni de unități de învățământ. Dosarul trebuie să conțină: copia certificatului de naștere al copilului, copiile actelor de identitate ale părinților și, pentru programul prelungit sau pentru înscrierea la creșă, o adeverință de angajat sau dovada concediului de creștere. Dacă cererea se trimite prin e-mail sau poștă, este necesară și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.

La începutul anului școlar, dosarul se completează cu adeverința de la medicul de familie că cel mic este sănătos clinic și cu avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 5 zile înainte de prima zi de grădiniță.

Cum se face departajarea dacă locurile sunt insuficiente

Un aspect esențial pe care părinții trebuie să îl știe: ordinea depunerii cererii nu contează. Nu se aplică principiul „primul venit, primul servit” – repartizarea se face exclusiv pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

Pentru nivelul preșcolar, printre criteriile care contează se numără: vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la 1 septembrie, domiciliul sau locul de muncă al unuia dintre părinți în apropierea unității, situația familiei (monoparentală sau numeroasă), dacă ambii părinți lucrează, dacă există un frate sau o soră deja înmatriculat în aceeași unitate ori dacă copilul are un certificat de handicap.

Criteriile specifice sunt stabilite de fiecare unitate în parte și se aplică doar după epuizarea criteriilor generale.