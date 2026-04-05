Burse de 1.000 de lei lunar pentru elevii din medii defavorizate. Academia Română a deschis înscrierile până pe 20 aprilie

Elevii cu rezultate școlare deosebite, care provin din medii defavorizate, pot obține burse în valoare de 1.000 de lei lunar în anul școlar 2026-2027, prin programul lansat de Academia Română. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 aprilie 2026.

Programul „Academia Română în dialog cu tinerii” vizează sprijinirea elevilor cu performanțe școlare ridicate, dar cu posibilități materiale reduse, în vederea continuării studiilor la nivel de excelență.

În total, vor fi acordate 10 burse, fiecare în valoare de 1.000 de lei pe lună, pe parcursul anului școlar 2026-2027.

Pentru a fi eligibili, elevii trebuie să aibă rezultate performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale sau internaționale, o medie anuală de cel puțin 9,50 și un venit pe membru de familie sub nivelul mediu național. Pot aplica elevii din clasele IX–XII, precum și, în cazuri excepționale, elevi din clasa a VIII-a.

Dosarele de candidatură pot fi transmise în format electronic, la adresele de e-mail indicate de Academia Română, sau prin poștă, la sediul instituției din București. Documentele trebuie depuse până cel târziu la data de 20 aprilie 2026.

Dosarul trebuie să includă o scrisoare motivațională, copii ale diplomelor obținute la competiții școlare, un document emis de unitatea de învățământ care să ateste situația școlară din ultimii doi ani și o declarație pe propria răspundere privind situația materială a familiei.

Elevii selectați vor avea, pe lângă sprijinul financiar, posibilitatea de a participa la o școală de vară organizată de Academia Română la Centrul Cultural și de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului-Retezat”, unde vor lua parte la activități educative și întâlniri cu membri ai instituției.