Laborator STEM la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Asociația Iuventa – Asociația Elevilor din Lic. Pedagogic, în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a început implementarea proiectului educațional „STEM în Aventură: Descoperă, Creează, Experimentează!”, o inițiativă inovatoare dedicată dezvoltării unui FabLab STEM interdisciplinar pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal.

Proiectul a vizat crearea unui laborator educațional modern, interactiv și creativ, care sprijină învățarea interdisciplinară prin integrarea științei, a tehnologiei, a ingineriei și a matematicii (STEM) cu domenii precum artele vizuale, scrierea creativă și educația civică. Prin această inițiativă, aproximativ 470 de elevi vor fi implicați anual în activități educaționale inovatoare, desfășurate într-un mediu adaptat cerințelor educației secolului XXI.

FabLab-ul a fost dotat cu echipamente moderne, precum kituri științifice, dispozitive IT, table interactive, kituri de robotică, microscoape digitale și materiale pentru creație artistică, care au transformat procesul de învățare într-o experiență captivantă, practică și relevantă. Activitățile desfășurate includ ateliere STEM interactive, cluburi de robotică și programare, experimente practice, proiecte de echipă, competiții tematice și ateliere creative precum „Povești din Laborator”.

Un element distinctiv al proiectului îl reprezintă implicarea voluntarilor, elevi de liceu de la profilul pedagogic, care colaborează cu profesorii și desfășoară activități educaționale, dezvoltându-și competențele de mentorat, comunicare și predare. Această abordare contribuie la consolidarea colaborării între generații de elevi și la formarea viitorilor profesori într-un context educațional autentic și inovator.

Proiectul stimulează interesul elevilor pentru știință și tehnologie

Pe parcursul implementării, proiectul stimulează interesul elevilor pentru știință și tehnologie, dezvoltă gândirea critică, creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor și promovează învățarea prin descoperire și colaborare. Totodată, este încurajată interdisciplinaritatea, prin îmbinarea științei cu exprimarea artistică și literară, elevii realizând povești, scenarii și benzi desenate inspirate din concepte STEM.

Activitățile proiectului se desfășoară etapizat și includ dotarea FabLab-ului, instruirea cadrelor didactice și a voluntarilor, organizarea atelierelor STEM, a clubului de robotică și programare, a activităților „STEM în comunitate”, excursii educaționale, competiții tematice și realizarea unei reviste online cu lucrările elevilor.

Prin implementarea proiectului „STEM în Aventură: Descoperă, Creează, Experimentează!”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești a făcut pași importanți în modernizarea actului educațional și în dezvoltarea unei comunități educaționale active, deschise către inovație, tehnologie și cooperare, generând un impact pozitiv asupra elevilor, cadrelor didactice și comunității locale.