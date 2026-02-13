De la adrenalină la dosar penal: proiectul „Trăiește la volan” al APTC a ajuns și la CN „I.L. Caragiale”

Proiectul APTC (Asociația pentru Transparență în Comunitate), „Trăiește la volan”, derulat alături de IPJ Prahova, ISU Prahova și specialiști în conducere defensivă, a ajuns joi, 29 ianuarie 2026, și la C.N. „I.L. Caragiale” din Ploiești. Este a șasea unitate de învățământ din municipiu unde tinerilor care au permis de conducere sau își doresc să obțină unul li se transmite, prin imagini ale unor accidente grave, că sintagma „viteza și teribilismul omoară” nu reprezintă un clișeu, ci o realitate cât se poate de dură.

Viteza excesivă, filmările pentru rețelele sociale, cursele improvizate la semafor, lipsa de experiență, consumul de alcool și droguri la volan transformă, tot mai des, șoselele din Prahova și din țară în scene ale unor adevărate tragedii.

Teribilismul la volan, manifestat în special în rândul tinerilor șoferi, rămâne, la ora actuală, una dintre principalele cauze ale accidentelor grave produse în România. Totul din dorința unora de afirmare, de validare și din falsa impresie că lor nu li se poate întâmpla niciodată.

Mașina nu mai este un simplu mijloc de transport, ci un instrument folosit pentru a arăta altora „ce poate motorul” și, implicit, ce poate șoferul.

Teribilismul la volan nu este, însă, un semn de curaj, ci unul de inconștiență

Șoseaua nu este circuit de curse, iar mașina nu este jucărie. O singură decizie impulsivă poate însemna ani de suferință sau chiar pierderea vieții, a fost mesajul transmis din nou liceenilor ploieșteni.

„Noi nu o să vă spunem să nu conduceți cu viteză, nu o să vă spunem să nu vă urcați la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor. Fiecare decide pentru sine ce vrea să facă.

Doar că știm, din experiență, că nu toți cunoașteți consecințele unor astfel de fapte. Spuneți: «Eh, mie nu mi se poate întâmpla!». Surpriză! Poate să meargă de un milion de ori, până într-o zi când apare imprevizibilul.

Acel lucru, acea situație care îți poate schimba viața. Poți rămâne un om liber, care să se bucure de viață, de familie, sau te poți alege cu dosar penal ori să ajungi după gratii”, a explicat, din nou, tinerilor jurnalistul Claudiu Vasilescu.

„Legea Anastasia nu iartă”

Liceenii de la C.N. „I.L. Caragiale” au aflat de la comisarul Adrian Iosif, noul șef al Serviciului Rutier al Poliției Prahova, despre consecințele grave pe care le are un accident din care rezultă victime.

„Dosar penal pentru vătămare din culpă sau, după caz, ucidere din culpă. Iar dacă vorbim de consum de alcool sau droguri, intervin efectele Legii Anastasia, iar șoferul vinovat va suporta consecințele faptelor sale în regim de detenție”, a explicat comisarul Adrian Iosif.

Importanța secundelor când e vorba de descarcerarea victimelor accidentelor rutiere

Pentru salvatori, fiecare intervenție la locul unui accident înseamnă, de multe ori, o cursă contra cronometru pentru salvarea de vieți. Plutonier adjutant George Popescu, din cadrul ISU Prahova, le-a explicat liceenilor cât de importante sunt secundele când e vorba de descarcerarea victimelor accidentelor rutiere.

„Se întâmplă să găsești mașina transformată în morman de fiare contorsionate, iar ocupanții, clar, să nu aibă nicio șansă… Se întâmplă, însă, și să tai stâlpul mașinii și să vezi cât de puțin a lipsit ca totul să fie evitat…te gândești că, poate, dacă ar fi circulat cu 20 km/h mai puțin, n-am mai fi fost acolo.

Sunt părinți care ajung la locul accidentului înainte să terminăm intervenția. Sunt momente cumplite. Aveți grijă de viețile voastre. Un moment de teribilism, de bravură, vă poate costa scump. Puteți plăti cu viața sau libertatea”, a transmis salvatorul de la ISU Prahova.

Centura de siguranță nu e un moft și nici un accesoriu opțional

De la Ștefan Andrei-Dorian, specialist în conducere defensivă în cadrul școlii de șoferi CCC Admis, elevii prezenți au aflat și care este viteza de la care un accident rutier se poate transforma într-unul mortal: aproximativ 60 km/h.

Totodată, specialistul le-a vorbit tinerilor despre importanța purtării centurii de siguranță și despre cum, în momentul unui accident, corpul uman își continuă deplasarea cu aceeași viteză cu care circula mașina înainte de impact.

„Dacă nu poartă centură, pasagerul din spate este proiectat violent înainte, lovind scaunul și persoana aflată în fața sa. În multe cazuri, impactul este suficient de puternic pentru a provoca leziuni fatale ambelor persoane”, a fost mesajul transmis tinerilor.

Proiectul APTC (Asociația pentru Transparență în Comunitate), „Trăiește la volan”, continuă și în alte licee din Ploiești și din județ, cu același mesaj, aceeași întrebare pentru fiecare tânăr care urcă la volan: merită câteva secunde de adrenalină riscul de a nu mai ajunge niciodată acasă?