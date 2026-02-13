România, pe locul 5 în Europa la vacanțe școlare. Câte zile libere au elevii

România se află și în acest an școlar în topul Uniunii Europene la numărul de zile de vacanță ale elevilor. Conform unui raport al rețelei europene Eurydice pentru anul școlar 2025-2026, România are 117 zile de vacanță cumulate, ocupând astfel locul al cincilea între statele membre, peste majoritatea statelor mari din vestul și centrul Europei, precum Franța, Germania, Olanda sau Austria.

România se remarcă între țările europene cu un număr mare de zile de vacanță, distribuite atât în timpul verii, cât și între modulele școlare: în total, 117 zile de vacanță cumulate în 2025-2026, dintre care 77 de zile sunt în vacanța de vară, iar restul de 40 de zile sunt împărțite în cele patru vacanțe din timpul anului școlar.

Comparativ cu alte state europene, România este depășită la numărul total de zile de vacanță de Republica Moldova, Letonia, Georgia, Malta, Lituania și Estonia. Republica Moldova are cele mai multe zile de vacanță cumulate, 122, dintre care 92 sunt în vacanța de vară și 30 în timpul anului școlar. Letonia și Georgia au câte 120 de zile de vacanță, iar Malta, Lituania și Estonia câte 118 zile, notează edupedu.ro.