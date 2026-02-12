Burse de merit mai mici în februarie: elevii primesc doar 347 de lei

Copiii care primesc burse de merit vor primi mai puțini bani în luna februarie, deoarece calculul se face în funcție de numărul de zile de școală din luna precedentă. Cum în ianuarie au existat cinci zile de vacanță, cuantumul burselor de merit va fi, luna aceasta, de 347 de lei.

Valoarea burselor de merit este, potrivit metodologiei, de 450 de lei. Suma se acordă, însă, integral doar în lunile în care copiii nu au nicio zi de vacanță.

În ianuarie 2026 au fost 22 de zile lucrătoare și 5 zile de vacanță, motiv pentru care, pe 20 februarie, elevii vor primi cu 103 lei mai puțin.

În unitățile de învățământ din Prahova, în acest an școlar, numărul bursierilor de merit aproape s-a înjumătățit după introducerea pragului cu privire la media anuală de 9,50. Sunt, așadar, 6.006 elevi care iau bursă de merit. Detalii AICI.