Sindicatele din Educație cer anularea Legii Bolojan. Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților

O inițiativă cetățenească propusă de reprezentanți și lideri ai sindicatelor din Educație a fost depusă ca proiect de lege în Parlamentul României. Inițiativa este îndreptată împotriva măsurilor de austeritate ale Legii Bolojan și prevede scăderea normei didactice la 18 ore, reducerea numărului de elevi în clasă, revenirea la plata cu ora dinaintea aplicării Legii Bolojan și acordarea de burse de excelență pentru olimpici.

- Publicitate -

Proiectul de lege depus la Camera Deputaților aduce argumente și combate toate măsurile bugetar-fiscale luate prin Legea 141 și concluzionează că „măsurile de «eficientizare» vor avea un cost mult mai mare pe termen mediu și lung, iar impactul negativ asupra echității și accesului la educație se resimte și în învățământul superior”, notează edupedu.ro.

„Măsurile care lovesc crunt educația și cercetarea din România au la bază date pur contabile și nu țin cont de realitate, de posibilitățile reale ale sistemului de a face față unor asemenea schimbări și de opiniile specialiștilor în științele educației”, se arată în expunerea de motive a inițiativei legislative.

- Publicitate -

Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare dintre aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.