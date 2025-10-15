- Publicitate -
Profesorii, obligați să declare că nu meditează elevii de la clasă

Autor: Luiza Toboc
foto cu caracter ilustrativ

Profesorii trebuie să depună, până pe 31 decembrie 2025, declarația de interese. Practic, în document, cadrele didactice sunt obligate să declare în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru falsul în declarații, că nu desfășoară meditații contra cost cu elevii de la clasă.

Nedepunerea acestei declarații la termen, precum și nedeclararea pregătirilor suplimentare contra cost, cu elevii de la clasă, constituie abatere disciplinară.

Legea care interzice meditațiile cu elevii de la clasă este în vigoare de 7 ani. Prin ordinul 3.051/2024, a fost aprobată procedura prin care se completează acest formular de către cadrele didactice.

În declarație, profesorii trebuie să treacă școlile și clasele la care predau cursuri, plus o semnătură pe baza căreia se angajează că ei nu fac meditații plătite cu elevii din acele clase.

