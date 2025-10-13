Sonia Mihai (UPG): „Profesorii trebuie să se adapteze vremurilor”

Sonia Mihai este conferențiar universitar doctor chimist în cadrul Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, (UPG Ploiești). O persoană care se descrie a fi competitivă, modestă, optimistă și pentru care cuvântul dat e literă de lege. Povestește că mereu și-a dorit să fie profesoară, însă, a oscilat mult timp, ca discipline de predare, între geografie, fizică, matematică și chimie. Această ultimă materie a câștigat și nu regretă nicio secundă alegerea făcută.

Cine este omul Sonia Mihai, dincolo de catedră și ce vă place să faceți în afară de activitatea didactică?

Este ciudat să vorbesc despre mine, cred că mai bine și obiectiv mă pot descrie oamenii care mă cunosc, dar pot să mă caracterizez în câteva cuvinte: sunt o persoană competitivă, modestă, optimistă, în care cuvantul dat are valoare, căreia îi place să fie înconjurată de oameni veseli și inteligenți. Când am timp liber, îmi place să călătoresc, să citesc, dar aproape totul se reduce la știință.

De cât timp sunteți profesor în cadrul UPG Ploiești? De mică aţi iubit chimia sau pasiunea pentru aceasta a venit pe parcurs?

Sunt cadru didactic în această universitate de 22 de ani. Mi-am dorit dintotdeauna să devin profesoară, nu eram foarte hotărâtă ce disciplină să predau, am oscilat între geografie, fizică, matematică și chimie. Se pare că disciplina chimia a avut de câștigat și nu regret alegerea făcută. Iubesc științele exacte și fiecare dintre acestea se întrepătrund cu chimia.

Puteţi să ne vorbiţi despre o experienţă pozitivă şi un moment dificil din cariera dumneavoastră de profesor?

Când îți iubești profesia niciun moment nu îți pare dificil și îți vin în minte momentele plăcute. Pentru un profesor este foarte plăcut când studenții îți mulțumesc la sfârsitul cursului și îți spun: „este cel mai interesant curs la care am participat”.

Există un om în viața dumneavostră, care v-a fost „deschizător de drum” în carieră?

Profesorul care am devenit astăzi se datorează tuturor profesorilor pe care i-am avut de-a lungul vieții, dar amprenta și-au pus-o doi profesori care au văzut în mine un cadru didactic universitar: dl.prof.dr.chim. Pîntea Octav și dl.prof.dr.chim Neagoe Stelian, cărora le rămân recunoscătoare.

Este foarte important să fii susținut de familie, de prieteni, de societate, când esti tânăr să-ți găsești calea. Eu am avut norocul să fiu susținută necondiționat. Aș alege același drum și astăzi doar că aș valorifica timpul altfel. Când ești foarte tânăr timpul nu valorează foarte mult.

Cunoașteți vreo realizare românească în domeniul chimiei, relevantă la nivel internațional?

Există multe realizări ale oamenilor de șiință români, însă, pe unul vreau să-l amintesc: Lazăr Edeleanu cu contribuții în rafinarea petrolului, procedeu numit „Procedeul Edeleanu”.

Cum credeţi că ar trebui să arate o universitate în care studenții să vină cu plăcere şi de plăcere?

În viziunea mea, o universitate în care studenții să vină cu plăcere trebuie să fie un loc prietenos, cu profesori dedicați și adaptați vremurilor în care trăim.

Ce oportunități de angajare și dezvoltare a unei cariere proprii au absolvenții dumneavoastră?

În cadrul Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie pregătim studenți la nivelul licență în specializările: Controlul și securitatea produselor alimentare, Ingineria și protecția mediului în industrie și Prelucrarea petrolului și petrochimie, la nivelul masterat avem două domenii Inginerie chimică și Ingineria mediului, specializări în care studenții nostri își croiesc cariere de succes.

De asemenea, chimia intră în pregătirea fundamentală a tuturor inginerilor și din alte facultăți Inginerie mecanică și electrică și Ingineria petrolului și gazelor.

Ce aţi schimba la sistemul actual de învăţământ?

Tocmai aceasta este marea problemă, toată lumea vrea să schimbe ceva, schimbările prea dese ne fac rău. Dar dacă aș schimba ceva ar fi finanțarea, această finanțare pe student nu aduce calitate în învățământ.

Aveți vreun sfat care nu ține neapărat de școală pentru tinerii din prezent? Vreun sfat pe care vi l-ați da și dumneavoastră?

Un sfat pe care îl dau de fiecare dată „Fii responsabil!”