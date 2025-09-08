Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026

Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial. Sunt aduse precizări importante pentru elevi și profesori în ceea ce privește modul în care se va desfășura examenul național.

Absolvenții de liceu care susțin examenul în 2026, în prima sesiune, nu vor mai da probele de competențe iarna, ci în perioada 8 – 17 iunie, urmând ca probele scrise să se desfășoare începând cu 29 iunie.

Calendar BAC 2026, sesiunea iunie-iulie: