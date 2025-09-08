 

Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026

Luiza Toboc
Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial. Sunt aduse precizări importante pentru elevi și profesori în ceea ce privește modul în care se va desfășura examenul național.

Absolvenții de liceu care susțin examenul în 2026, în prima sesiune, nu vor mai da probele de competențe iarna, ci în perioada 8 – 17 iunie, urmând ca probele scrise să se desfășoare începând cu 29 iunie.

Calendar BAC 2026, sesiunea iunie-iulie:

  • 2 – 4 iunie –  înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie – încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a
  • 8 – 10 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A
  • 10 – 11 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală in limba maternă – proba B
  • 11 – 12 iunie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 15 – 17 iunie – evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 29 iunie – limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 30 iunie -proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 2 iulie – proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 3 iulie – limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestatților (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 8 – 9 iulie – vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9 – 10 iulie – solutionarea contestațiilor
  • 13 iulie – afișarea rezultatelor finale

