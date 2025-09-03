Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie, dar atmosfera, în școlile din județ, nu e deloc una liniștită. În timp ce unii profesori spun că vor intra la clase doar pentru supravegherea elevilor, alții zic că „oricum nu se va schimba nimic, cu boicot sau nu”.

Sindicatele din Educație, prin vocea liderilor, îi cheamă pe profesori să intre în clase, dar să nu mai predea. Practic, dascălii ar urma să le spună elevilor doar titlurile lecțiilor și atât. Asta ca o formă de protest față de măsurile de austeritate impuse prin „Legea Bolojan”.

Profesorilor li se cere să fie solidari cu ideea boicotului, în document precizându-se faptul că elevilor li se va comunica doar titlul lecției, începând cu 9 septembrie. Copiilor li se vor oferi răspunsuri succinte la întrebări, urmând ca aceștia, indiferent de protestul dascălilor, să primească absențe absențe dacă lipsesc de la cursuri.

„Către salariații din sistemul de învățământ preuniversitar

Stimate colege și stimați colegi, având în vedere demararea referendumului privind BOICOTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE DE PREDARE ÎNCEPÂND DIN DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2025, vă propunem să se LIMITEZE TEMPORAR ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE exclusiv la:

Elevii să fie doar supravegheați și să ia absențe, spun sindicaliștii

-supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative; operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în cataloagele fizice/electronice;

– informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor; –

-enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

Copiii să primească doar răspunsuri succinte

-oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

-pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026; –

-desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

-menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

-îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

-îndeplinirea și a altor atribuții legale, altele decât cele de predare – învățare – evaluare”, transmit sindicaliștii din Educație.

Sindicaliștii cer unitate

„Dragi colege și colegi, protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional.

Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare. Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate și acțiune unitară, la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar. Numai uniți vom reuși!”, este mesajul sindicaliștilor din Educație.