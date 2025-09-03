- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie, dar atmosfera, în școlile din județ, nu e deloc una liniștită. În timp ce unii profesori spun că vor intra la clase doar pentru supravegherea elevilor, alții zic că „oricum nu se va schimba nimic, cu boicot sau nu”.

- Publicitate -

Sindicatele din Educație, prin vocea liderilor, îi cheamă pe profesori să intre în clase, dar să nu mai predea. Practic, dascălii ar urma să le spună elevilor doar titlurile lecțiilor și atât. Asta ca o formă de protest față de măsurile de austeritate impuse prin „Legea Bolojan”.

Profesorilor li se cere să fie solidari cu ideea boicotului, în document precizându-se faptul că elevilor li se va comunica doar titlul lecției, începând cu 9 septembrie. Copiilor li se vor oferi răspunsuri succinte la întrebări, urmând ca aceștia, indiferent de protestul dascălilor,  să primească absențe absențe dacă lipsesc de la cursuri.

„Către salariații din sistemul de învățământ preuniversitar

Național

Cum să te protejezi de cele mai recente fraude online

Direcoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o nouă atenționare, de data aceasta cu privire la cele mai recente fraude online. DNSC a...
- Publicitate -

Stimate colege și stimați colegi, având în vedere demararea referendumului privind BOICOTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE DE PREDARE ÎNCEPÂND DIN DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2025, vă propunem să se LIMITEZE TEMPORAR ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE exclusiv la:

Elevii să fie doar supravegheați și să ia absențe, spun sindicaliștii

-supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative;  operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în cataloagele fizice/electronice;

– informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor;   –

- Publicitate -

-enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

Copiii să primească doar răspunsuri succinte

-oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

-pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026; –

Educație

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în regim de plata cu ora. Odată adoptate măsurile de austeritate,  un profesor debutant cu facultate,...
- Publicitate -

-desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

-menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

-îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

- Publicitate -

-îndeplinirea și a altor atribuții legale, altele  decât cele de predare – învățare – evaluare”, transmit sindicaliștii din Educație.

Sindicaliștii cer unitate

„Dragi colege și colegi, protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional.

Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare. Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate și acțiune unitară, la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar. Numai uniți vom reuși!”, este mesajul sindicaliștilor din Educație.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Accident în Ploiești. Biciclist lovit de un autoturism

0
Accidentul rutier s-a produs, miercuri, la intersecția străzilor Victor Babeș...
Național

Cum să te protejezi de cele mai recente fraude online

0
Direcoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o...
Educație

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

0
Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în...
Eveniment

Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

0
Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Luiza Toboc -
Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în...

Cum ajunge un profesor de sport să predea și turism

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână...

Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Luiza Toboc -
Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar...

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc -
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care...
- Publicitate -

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc -
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

Luiza Toboc -
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si...

În două școli din Câmpina încă se învață în regim simultan

Luiza Toboc -
În Prahova anului 2025, încă sunt zeci de unități...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean