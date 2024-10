Centrul de Limbi Străine Belle Languages din Ploiești primește încă o distincție din partea British Council Romania

În cadrul unei festivități restrânse, organizată de câțiva ani la reședința Ambasadorului Marii Britanii la București, Excelența Sa Giles Portman, centrul de limbi străine Belle Languages din Ploiești a fost recompensat din nou, cu distincția Premium Plus Member al programului Advantage. 25 de centre private și școli Premium s-au reunit la acest eveniment la care educația, colaborarea și învățarea au fost premiate de către Excelența Sa, Giles Portman și directorul British Council Romania, domnul Andrew Glass.

“Promovând un program de predare, învățare și evaluare de calitate al limbii Engleze” – a fost subiectul serii in cadrul ceremoniei programului Advantage, inițiat de către British Council in urmă cu câțiva ani. În 2014, Belle Languages devine centru abilitat să deruleze examene Cambridge în Ploiești, punând astfel bazele acestui program cu doar 20 de copii, ajungând in 2024 la aproape 300 de candidați per sesiune.

„Pentru noi, acest trofeu vine încă odată ca o garanție a activității derulate, girând munca unei echipe care își impune obiective înalte de la an la an, începând de la curriculum ales la început de an educațional pe care îl schimbăm in mod constant, ținând cont de rigurozitățile celor de la Cambridge University Press & Assessment și, până la momentul înscrierii in examenele Cambridge English, urmate de logistica pregătirii unor astfel de examene. Este o muncă titanică, făcută bine, evaluată și reevaluată pe parcursul unui an școlar care, în final a fost recunoscută.

Belle Languages este asociat de mulți ani cu ideea de examene Cambridge, acesta fiind principalul nostru obiectiv încă de la înființare in 2012. Ne ghidam după faptul că rezultatele obținute sunt cea mai bună carte de vizită a noastră, iar toți cei care aleg să ne fie cursanți, nu au altă opțiune decât aceea de a face performanță alături de noi. Prin dinstincțiile pe care centrul le primește an de an la diferite competiții naționale și internaționale la care participă, devine el însuși o sursă de ispirație pentru cursanții săi. Consider că fiecare dintre cei care ne-au fost alături și au susținut examenele alături de noi, se regăsește in acest premiu.

Ne-am simțit cu adevărat onorați să putem participa in cadrul acestui eveniment de-a dreptul special. El reprezintă o reală oportunitare de învățare și perfecționare. De fiecare dată ne inspirăm de la colegii mult mai vechi pe piață decât noi și împărtășim din experiență. Greu nu este să fii pe primul loc. Cel mai greu este să te menții pe primul loc.”-a declarat doamna Rușinaru Constanța, fondatoarea Belle Languages.

Belle Languages a fost desemnat in 2018 de către Cambridge English Qualifications – “Romanian Winner- la categoria “Cambridge University Book User”, in urma concursului European “Best Preparation Centre Competition”, ceremonia având loc la Downing College Cambridge, Marea Britanie.

De asemenea, în 2020 este nominalizat „Inspired School” de către Fundația „Dan Voiculescu” și câștigă in 2023 competiția „We Can Do More Than Photocopying”, inițiată de către Cambridge University Press & Assessment, British Council și Fischer International. Începând cu 2021 Belle Languages intră in categoria centrelor de pregătire Premium și Premium Plus in parteneriatul cu British Council Romania.