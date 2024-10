Andrei și Rareș sunt prahovenii care reprezintă România la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori

Prahova are doi elevi calificați la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Andrei și Rareș sunt elevi la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești și ambii sunt pasionați de biologie, fizică și chimie. Adolescenții s-au întrecut la Națională cu aproximativ 70 de alți participanți, iar acum vor reprezenta România la competiția internațională de unde vor să se întoarcă neapărat cu câte o medalie.

Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori (IJSO) este o competiție în domeniul științelor pentru elevii care au împlinit 15 ani la data de 31 decembrie a anului de concurs. An de an, zeci de participanți din toate colțurile lumii se întrec în cadrul acestei competiții care urmărește să promoveze interesul pentru știință în rândul tinerilor, expunându-i la rezolvarea problemelor, gândirea critică și experimentare.

Prahova va fi reprezentată la Internaționala care are loc la București, în decembrie, de Rareș Mihai și Victor Andrei Păun, elevi în clasa a VIII-a, respectiv a IX-a la colegiul ploieștean.

Andrei, în vârstă de 15 ani, este adolescentul care face naveta zilnic de la Ciolpani și care are în palmares numeroase premii obținute la olimpiade și concursuri naționale de chimie, fizică și biologie. Totul fără nicio oră de pregătire în particular.

A ales să se mute în clasa a VII-a la o școală din Ploiești, în ciuda navetei de 28 de km. dus, 28 întors, fiindcă, spune băiatul, „simt că am mai multe oportunități”. Nu și-a uitat, însă, foștii colegi, „comunitatea sa de la sat”, cum o numește. De câte ori este rugat de către foștii profesori, Andrei ajută cu sfaturi și materiale didactice pe orice tânăr cu care împărtășește pasiunea comună pentru chimie, biologie și fizică.

Despre calificarea la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori spune că reprezintă o uriașă provocare, dar și o responsabilitate, mai ales că și-ar dori să frevină acasă cu medalia de argint. Întrebat fiind de ce nu Aurul, tânărul a povestit că „ar vrea să rămână cu picioarele pe pământ”.

„Faptul că am trecut de Națională și m-am calificat la faza internațională e ,cred, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am ajuns în această etapă 12 elevi din România, doar doi din Prahova. Mi-aș dori să revin acasă cu o medalie, deși știu că nu va fi ușor. Sunt 360 de elevi din 60 de țări. Toți sunt foarte bine pregătiți, așa că va fi o concurență acerbă. Nu mă sperii, însă, am mare încredere în mine și știu că ce am în cap nu-mi poate lua nimeni”, a povestit Andrei care visează la o carieră în medicină.

Colegul său cu un an mai mic, Rareș, este cel de-al doilea prahovean calificat la Olimpiada Internațională. Se declară „îndrăgostit” de matematică, fizică și chimie și visează la o carieră în domeniul ingineriei. A aflat că face parte din lotul restrâns puțin mai târziu decât colegul său.

„România poate participa cu două echipe fiind țară gazdă. Am primit mail de curând și am fost anunțat că m-am calificat. Am simțit o bucurie imensă. Voi trage tare să obțin o medalie fiindcă, dincolo de mândrie, pot intra la liceu fără să susțin examenul de Evaluare Națională”, ne-a mărturisit adolescentul care și-ar dori ca, într-o zi, să studieze la un universitate din Italia. „ Dacă s-ar putea ca UPG-ul să fie la Milano”, povestește cu dezinvoltură Rareș, care recunoaște că dacă nu ar fi existat pasiunea pentru fizică și chimie, atunci visul său cel mare ar fi fost să devină fotbalist.

Cea de-a 21-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe pentru Juniori va fi organizată în premieră de România și va avea loc în perioada 2-12 decembrie la București. Participă reprezentanți din 60 de țări, competiția fiind găzduită de Universitatea Politehnică.