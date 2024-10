În „România Educată”, Prahova are mii de elevi repetenți și sute care au abandonat școala

În „România Educată” a anului 2024, județul Prahova are 2756 de elevi repetenți, nevoiți să repete clasa și alți 460 care au abandonat școala. Cei mai mulți dintre cei care au renunțat la școală sunt liceeni, interesați mai mult să câștige bani decât să își finalizeze studiile.

- Publicitate -

În anul școlar 2023-2024, 2756 de elevi, dintr-un total de 104.997, au rămas repetenți.

O altă problemă destul de gravă este rata abandonului școlar, dar și a elevilor care au fost exmatriculați fără drept de reînscriere.

În județ, în anul școlar anterior, avem 36 de elevi exmatriculați fără dreptul de a se reînscriere la o altă unitate de învățământ și alți 460 de tineri care au abandonat școala.

- Publicitate -

Tot în „România Educată”, Prahova are, de la an la an, mai puțini copii înscriși la școală. Dacă în anul școlar 2022-2023, în școlile din județ erau înscriși la clasa pregătitoare 105.724 copii, în anul școlar 2023-2024, numărul acestora a scăzut cu peste 700, ajungându-se la 104.997 de elevi.

Proiectul „România Educată” își propunea să scadă abandonul școlar cu 10%, încă suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu o rată abandonului școlar timpuriu, cu o pondere de 16,6%, conform unui articol Eurostat publicat pe 23 mai 2024.