De unde pot ridica elevii legitimațiile de transport gratuit în Ploiești. Anunțul TCE

Începând de luni, 2 septembrie, TCE a suplimentat tonetele de la care pot ridica elevii legitimațiile de transport gratuit în Ploiești.

Acestea sunt amplasate în:

Stație Lamaița, de luni până vineri, între orele 6:30-20:30

Stație Coreco Sud, de luni până vineri, între orele 6:30-20:30

Casieria Colectoare- Sediul T.C.E. Str.Găgeni nr. 88, de luni până vineri, între orele 7:00-20:00.

Stația Armoniei, de luni până vineri, între orele 7:00-15:00

Stația Podul Înalt, de luni până vineri, între orele 7:00-15:00

Documentele necesare eliberarii autorizatiei de calatorie gratuita sunt:

– carnetul de elev, vizat pentru anul scolar in curs, care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani;

– adeverinta emisa de unitatea de invatamant pentru anul scolar in curs, in original, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani;

– cardul national de elev, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

NOTA: In primele 30 de zile de la inceperea anului scolar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul scolar anterior sau adeverinta emisa de unitatea de invatamant pentru anul scolar in curs, pentru eliberarea titlului de calatorie gratuit.