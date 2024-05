Două liceene, una din Ploiești, au înființat un club de lectură, inspirate fiind de serialul „Fetele Gilmore”

Două liceene Bianca și Crina,au înființat un club de lectură: The Rory BookShelf, numele fiind ales după personajul principal al serialului Fetele Gilmore: Rory Gilmore, o tânără pasionată de literatură. Bianca Mirică este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești și vicepreședinte al Consiliul Județean al Elevilor Prahova, iar Crina Dinu este elevă în clasa a XI-a, dar în București, la Colegiul Național „Cantemir Vodă”.

- Publicitate -

Adolescentele au reușit să strângă este 100 de tineri din mai multe județe, dar și din Republica Moldova, în grupul de lectură format pe Whatsapp și peste 3.500 pe Instagram, cu ajutorul rețelelor sociale.

Recent, Bianca și Crina au primit și un premiu pentru promovarea lecturii în rândul tinerilor. În cadrul galei „Nu există, nu se poate”, desfășurată la Parlamentul României, fetele au primit un trofeu pentru că încearcă să să milieze pentru promovarea literaturii în rândul tinerilor în era digitală, unde cărțile poate nu mai sunt atât e valorificate cum erau în trecut.

Ideea clubului, a povestit ploieșteanca Bianca Mirică, a prins viață natural.

- Publicitate -

„Am fondat o pagină de Instagram pentru că, la fel, fiind tineri și înțelegând oarecum modul în care oamenii de vârsta noastră gândesc, am vrut să utilizăm rețelele de socializare ca să promovăm această inițiativă, pentru că era practic singura cale prin care noi am fi putut relaționa direct cu oameni de vârsta noastră și nu numai, dar în principal cu tineri. Contul de Instagram are același nume: The Rory BookShelf. Am început să postăm câteva chestii micuțe.

La început ne-am postat pe noi, pe mine și pe Crina, am postat de ce am vrut să înființăm acest club și ce reprezintă și apoi am început ușor-ușor să intrăm în sfera aceasta de descriere creativă, de literatură. Promovăm și literatură românească și literatură modernă și clasică, adică încercăm să variem conținutul pe care îl creăm pentru social media, ca să fie cât mai interesant și atractiv pentru persoanele care ne urmăresc”, a spus Bianca pentru edupedu.ro.

Despre felul în care funcționează clubul, ploieșteanca spune că întâlnirile au loc în mediul online „pentru că e mult mai ușor pentru toți participanții să ne vedem așa. În general, alegem o carte și organizăm una-două întâlniri pe lună, dacă participanții doresc să ne auzim de mai multe ori, organizăm mai multe întâlniri, nu trebuie ca să ne concentrăm doar pe cartea respectivă. Încercăm să prezentăm mai multe abordări și perspective asupra unei cărți. De fiecare dată când noi citim, facem și asocieri cu alte opere, asocieri cu alți autori și alte personaje. Este un loc în care oamenii se pot exprima liber și creăm un mediu unde fiecare dintre noi poate să-și exprime părerea într-un mod neconstrâns de alte perspective și încercăm să fie o dezbatere cât mai liberă. Dar organizăm și întâlniri, și evenimente de literatură”.