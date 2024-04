Echipele de robotică RO2D2 și Eastern Foxes, ale Ploieștiului, participă la MTI, una dintre cele mai puternice competiţii mondiale

Performanță extraordinară, din nou, pentru liceenii prahoveni. Două echipe din Ploiești pleacă în luna iunie în Statele Unite, la MTI 2024, una dintre cele mai puternice competiţii internaţionale de robotică, ce are loc în Maryland. Este vorba despre vicecampionii lumii, echipa RO2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” și cei de la Eastern Foxes ai C.N. „I.L Caragiale”. Tinerii vor concura cu alte 38 de echipa calificate, din întreaga lume. Competiția are loc în perioada 28-30 iunie.

Maryland Tech Invitational 2024 este o competiţie de robotică la nivel mondial care se desfăşoară anual la prestigiosul Laborator de Fizică Aplicată Johns Hopkins din Laurel, Maryland, SUA. Aici se întâlnesc cele mai bune echipe de robotică din întreaga lume pentru a concura într-o serie de provocări care constau într-un test al abilităţilor tehnice şi al creativităţii, oferind astfel o oportunitate unică elevilor participanţi.

La prestigioasa competiţie au fost înscrise peste 120 de echipe din întreaga lume, dar s-au calificat doar 40 dintre ele.

România are anul acesta reprezentare, șase fiind echipele care vor arăta ce pot, acolo, peste Ocean. Două dintre ele sunt din Iași, una de la Galați, și celelalte două din Prahova.

Ștefania Istrate, membru RO2D2, CNMV: „După performanța de la Mondialele care au avut loc la Houston, această competiție ne obligă să dăm tot ce avem mai bun și peste. La MTI 2024 contează doar partea tehnică și performanța din teren a robotului Miguel. Plecăm în formulă de 10, echipa de bază să spun așa. Avem emoții, dar sunt constructive. Anul trecut, la această competiție mondială am ajuns în semifinale. Repet, după ce am ieșit vicecampionii lumii la Houston, acolo unde am concurat cu peste 200 de echipe din lume, această nouă experiență ne obligă clar la performanță. Nu ar fi imposibil să ajungem în finală cu colegii noștri de la Easter Foxes cu care ne înțelegem extraordinar de bine”.

Principalul scop al MTI este acela de a aduce împreună echipe din FIRST Tech Challenge nu doar din regiune, ci din întreaga lume, care au excelat în domeniul STEM și să le ofere șansa de a se confrunta în cadrul unui turneu extrem de competitiv.