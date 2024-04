Medalie de argint pentru elevii C.N.„ Dimitrie Cantemir” din Breaza, la International Cadet Cup

Sportivi ai Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza au reprezentat cu cinste România, Armata României și instituția de învățământ la competiția internațională din Ungaria „4rd International Cadet Cup”, unde s-a clasat pe Locul II, câștigând medalia de argint. Tinerii au concurat cu sportivi din Austria, Cehia, Ungaria și Polonia.

- Publicitate -

„Suntem onorați că am participat anul acesta la International Cadet Cup. A fost o experiență deosebită, neașteptat de frumoasă și care va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. Probele au fost foarte dificile și ne-au pus la încercare abilitățile fizice, într-un mediu competitiv. Ne-am antrenat ca o echipă și am câștigat un loc pe podium, tot ca o echipă”, au transmis performerii cantemiriști.

Sportivii cantemiriști au excelat la toate cele 7 probe de concurs (labirint, executarea tragerii, prim ajutor, aruncarea grenadelor de mână, topografie militară, curse cu obstacole și alergare cu arma)

„A fost o experiență unică. Sunt fericit că, în ciuda puținului timp avut la dispoziție pentru a ne pregăti, copiii au fost determinați 100%, iar de când am ajuns în Ungaria am avut un singur țel: să ne reprezentăm țara cu mândrie.

După prima probă (land navigation-topografie) la care am ieșit și câștigători, ne-am promis că nu vom veni acasă fără medalie. De altfel, după prima zi, am fost la egalitate de puncte campioana balaton 2024 (team Cehia 2), urmând ca, a doua zi, să terminăm la un punct în spate. Totodată, am dori să le mulțumim pentru sprijinul acordat: părinților, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Academiei Forțelor Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța, Paintball Păulești, comandamentului și personalului colegiului, domnul Ionel Moise, domnului Dionisie Roșca și minunatei doamne antrenor Victoria Buzoianu, pentru pregătirea elevilor cantemiriști”, a transmis sublocotenentul Soare.

- Publicitate -

A fost a doua participare a elevilor cantemiriști la această competiție

Tinerii au plecat încrezători și dornici să-și evalueze munca depusă înainte, în colegiu, în academii militare și în baze sportive.

„Este de apreciat performanța lor din Ungaria, care a venit imediat după rezultatele deosebite obținute de sportivii noștri la Olimpiada sportului militar liceal, aceștia contribuind decisiv la adjudecarea Locului I în proba de atletism, unde au doborât recorduri la ștafetele de 4x100m și 4x400m și au câștigat numeroase medalii, printre care cele mai strălucitoare la: 100m, 800m, la săritura în lungime cu elan și la ștafete.

Munca lor a dat roade, ca urmare a unui angajament statornic pentru excelență, a efortului comun de pregătire și perfecționare în deprinderea unor abilități necesare, de cățărare, prindere, vâslire, ochire, în paralel cu antrenamentele obișnuite. Suntem mândri de performanțele obținute de sportivii noștri, care au devenit exemple demne de urmat de generațiile viitoare!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar de la Breaza.