Andrei Călin Vasile, elev în clasa a X-a la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, medalie de aur la Olimpiada Națională de Matematică

Rezultat de excepție obținut de prahoveanul Călin Andrei Vasile la Olimpiada Națională de Matematică, desfășurată săptămâna trecută, la Târgu Mureș. Tânărul de 16 ani, elev al C.N.„Mihai Viteazul” din Ploiești s-a clasat pe locul al II-lea, obținând Aurul la clasa a X-a.

La Olimpiada Naţională de Matematică de la Târgu Mureş au participat 380 de elevi din clasele IX – XII din toate judeţele. Andrei a reușit performanța de a obține 27 de puncte din totalul de 28.

Un rezultat remarcabil pentru tânărul pasionat de științele exacte încă de mic.

„Subiectele nu mi s-au părut dificile. Am pornit pe acest drum extrem de încrezător, dat fiind faptul că mă pregătesc intens la această disciplină atât la școală, cât și în particular. Recunosc, însă, că nu mă așteptam să obțin Aurul, locul al doilea. A fost o surpriză chiar și pentru mine, desi am dat tot ce am avut mai bun, iar competiția a fost destul de dură”, ne-a povestit Andrei, care acum se pregătește pentru barajele ce vor stabili lotul lărgit, iar apoi restrâns, ce va reprezenta România la Olimpiada Internațională din vară.

„Nu cred că voi merge până la Internațională. Pentru mine totul este o experiență frumoasă din care învăț. După întoarcerea de la Târgu Mureș, cei mai fericiți au fost părinții și profesorii mei cărora le mulțumesc pentru tot sprijinul. Cel mai fericit a fost profesorul de matematică, Gabriel Țaga, director al CNMV, care a susținut că, din cunoștințele sale, niciun elev din Prahova, nivel liceal, nu a mai reușit să obțină un astfel de rezultat în ultimii 20 de ani. Am înțeles în urma acestei competiții unde ma situez cu adevărat, care îmi sunt plusurile și minusurile”, a mai spus adolescentul.

Andrei și-ar dori ca, odată finalizat liceul, să meargă mai departe la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității București. Nu exclude, însă, și posibilitatea de a studia în afara țării.

Până atunci, adolescentul își trăiește viața frumos, îmbinând pasiunea pentru matematică cu alte lucruri care îl fac să se simtă un tânăr împlinit. „Joc fotbal, ping pong, iubesc să călătoresc să cunosc oameni noi, să trăiesc experiențe care să mă îmbăgățească. Totul trăit pe viu cum se spune fiindcă nu agreez lumea virtuală”, a concluzionat olimpicul care, deși trăiește în era tehnologiei, nu are conturi pe rețelele de socializare fiindcă, spun el, „nu mă reprezintă și nu îmi place expunerea”.

Prahova a avut 27 de tineri care, după faza pe județ, au obținut rezultate care i-au trimis direct la națională. Toți sunt elevi ai unor școli gimnaziale și licee din Ploiești. Cei mai mulți olimpici calificați, 13, provin de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, urmați de 11 elevi de la C.N. „I.L.Caragiale”, Ploiești. Cu toții au făcut o figură frumoasă, întorcându-se acasă cu mențiune, dar și cu medalii acordate de Societatea de Ştiinţe Matematice.