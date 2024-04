Elevi ai Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, calificați la Olimpiada Națională de Limba Franceză

Elev caporal Vlad Socol și elev Filip Popa au îndeplinit criteriile de calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză în urma punctajelor foarte bune obținute, a anunțat Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.

„Clasați primii în ierarhia anului de studiu la etapa județeană, liceenii militari și-au câștigat dreptul de a reprezenta colegiul și județul Prahova la această competiție de excelență, cu 91, respectiv 99 de puncte.

Din nou munca susținută, creativitatea, efortul constant și dorința de a urca pe trepte superioare de evoluție au dat roade pentru liceenii militari care sub îndrumarea mentorului lor, profesor Lavinia Gheorghe, au făcut un pas în față.

Vlad este la a treia participare și reușita de anul trecut, încununată cu mențiunea specială obținută la etapa națională, l-a ambiționat să continue pe acest drum”, a anunțat Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Breaza.

„De mic mi-au plăcut limbile străine, dar de când am ajuns în colegiul militar am fost motivat să cer cât mai mult de la mine, de aceea încerc să termin ce am început anul trecut”, a transmis Vlad.