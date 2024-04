Anul trecut au făcut senzație cu robotul Mozart, anul acesta echipa Ro2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești pleacă la Mondialul de la Houston cu Miguel

După ce echipa de robotică Ro2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești a obținut, anul trecut, Motivate Award Winner la Campionatul Mondial de la Houston, cu robotul Mozart, peste câteva zile tinerii iau din nou drumul Americii pentru a-l face cunoscut, de data aceasta, pe Miguel, robotul la care tinerii au muncit mai bine de 5000 de ore.

Echipa Ro2D2 a câștigat premiul Inspire 1 la etapa națională a Campionatului de Robotică First Tech Challenge, care a avut loc la Iași. În urma premiului câștigat, elevii din Ploiești vor reprezenta România pentru a doua oară consecutiv la Campionatul Mondial de Robotică, ce are loc luna aceasta, la Houston în Statele Unite ale Americii.

Despre robotul Miguel cu care tinerii lemeviști pleacă peste Ocean, Ștefania Istrate, câștigătoare a premiului Dean’s List Award, ne-a spus că „ are un sistem de colectare foarte bun și este rodul a mii de ore de muncă în hub-ul echipei. Fiecare idee a fost bine cântărită încă din septembrie, anul trecut, când a început munca la construcția și proiectarea lui Miguel.Ne-am impus un pontaj și a reieșit că am petrecut peste 5000 de ore pentru a-l contura”.

De la participarea la Campionatul Mondial din SUA, echipa Ro2D2, formată din 14 membri și 6 voluntari, își dorește să depășească performanța de anul trecut. „Vrem câștigul pe teren și vrem și un premiu Inspire. Suntem încrezători și ne bucurăm că din nou vom putea face cunoscut numele României peste hotare. La ediția de anul trecut am reușit să schimbăm perspectiva americanilor și asiaticilor despre robotica de la noi din țară. Mai mult, am reușit, spunem noi, să schimbăm și mentalitatea pe care unii o aveau despre țara noastră. Am împărțit stegulețe cu România, albume foto, calendare, brățări, totul pentru ca, acolo în prezența a sute, mii de oameni de pe tot mapamondul, să se știe ce țară frumoasă avem”, au mai povestit Ștefania și Daria, componente ale echipei Ro2D2.

La Mondialele din SUA, care se desfășoară în perioada 17-20 aprilie, echipa din Ploiești va concura cu alte aproximativ 200 de echipe de pe tot mapamondul.

Tot din România s-au mai calificat la Campionatul Mondial de la Houston alte trei echipe din Focșani, Galați și Câmpulung Muscel.