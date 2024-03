Echipa InfO(1)Robotics, de la Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești, premiată la Campionatul Național de Robotică

Echipa de robotică InfO(1)Robotics a Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești a câștigat premiul Connect 1 la Campionatul Național de Robotică First Tech Challenge.

Membrii echipei au transmis pe Facebook următorul mesaj:

”După cele 3 zile de competiție, suntem profund recunoscători că munca și eforturile noastre au fost recunoscute. Acest premiu recunoaște toate interacțiunile echipei cu comunitatea și modul în care am reușit să transmitem atât valorile FIRST, cât și cele ale echipei noastre.

Suntem mândri de tot ce am realizat și vrem să felicităm toate echipele care s-au calificat la FIRST World Championship 2024 din Houston, Texas. Vă dorim mult succes și suntem siguri că veți face o treabă excelentă acolo! Ro2D2, RoSophia#21455, AICitizens, FTC WATT’s UP.

De asemenea, vrem să felicităm organizatorii și toate echipele care au participat la această competiție! A fost o experiență minunată să ne întâlnim cu alte echipe și să ne lăsăm inspirați de creativitatea tuturor. Le mulțumim și mentorilor, părinților, sponsorilor, partenerilor și voluntarilor, fără de care nu am fi reușit să ajungem unde suntem acum”