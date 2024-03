Echipa Roboped a C.N. „Regina Maria” din Ploiești, marele premiu la competiția „Solve for Tomorrow”

Patru elevi de clasele a X-a și a XI-a, de la C.N. „Regina Maria” din Ploiești, coordonați de profesorul Roxana Vișan, au dezvoltat un robot logoped care le-a adus premiul I în cadrul celei de-a treia ediții a competiției „Solve for Tomorrow”.

- Publicitate -

Au fost 312 proiecte înscrise la nivel național și 24 ajunse în finală. Echipa Roboped a reușit să obțină marele premiu, datorită „ pasiunii cu care s-a muncit. Cu toții am gândit acest proiect și ne-a interesat foarte mult ultilitatea lui, mai ales că la C.N Regina Maria se află cel mai vechi cabinet de logopedie din țară. Sunt mândră de copiii mei și de această performanță”, ne-a spus coordonatoarea echipei Roboped, Roxana Vișan.

Silviu Haralambie ( clasa a X-a), Valentina Andreea Mihai ( clasa a XI-a), Alexanda Duță ( clasa a XI-a) și Tudor Bănoiu ( clasa a XI-a) sunt cei patru tineri ingenioși care spun că ceea ce fac ei nu este deloc uşor, însă pasiunea pentru robotică îi motivează. Au lucrat luni bune la robotul logoped, totul din dorința de a le fi de ajutor copiilor cu deficiențe de vorbire.

Practic, echipa a dezvoltat prototipul unui robot logoped care, cu ajutorul inteligenței artificiale, își propune să rezolve astfel de deficiențe în rândul copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, sprijinind dezvoltarea abilităților de comunicare ale copiilor prin înțelegerea dificultății acestora de a se exprima și de a fi înțeleși, anulând sentimentele de inferioritate pe care copiii cu deficiență de vorbire le pot simți în raport cu alți copii de vârsta lor.

Competiția națională „Solve for Tomorrow„ a fost organizată de Samsung Electronics România în parteneriat cu Junior Achievement România, Google România și Impact Hub Bucharest. Juriul a fost format din: Marinica Stoian (Inspector General, Ministerul Educației), Laura Aldea (Corporate Communication and Citizenship Manager, Samsung Electronics România), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Sorin Sfetcu (Industry Manager, Google România), Vlad Craioveanu (CEO & Co-Fondator Impact Hub Bucharest) și Camelia Eremia (Client Service Director, MSL The Practice).

Pentru al treilea an, organizatorii au vrut să pună accent, printr-o astfel de competiție, pe faptul că educația și inovația, îmbinate cu tehnologia, reprezintă cheia către un viitor mai bun.

Premiile oferite au constat în echipamente Samsung în valoare de aproape 20.000 de euro și în cursuri oferite de către Google România.