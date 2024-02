Peste 3000 de elevi prahoveni nu au luat notă de trecere la simularea de la matematică. Profesor: „Ar trebui să fie un semnal de alarmă”

Mai bine de jumătate dintre elevii prahoveni care au suținut Evaluarea Națională la matematică au luat note sub cinci. „Un semnal de alarmă clar, dat fiind faptul că subiectele nu au depășit programa școlară”, consideră profesorul de matematică Gabriel Țaga, director al C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Rezultatele simulării sunt anunțate individual elevilor astăzi, aceștia revenind în bănci după vacanța de schi.

După ce datele au fost centralizate, în Prahova 3353 de absolvenți au clasei a VIII-a au obținut medii sub 5 la matematică și alți 1220 la română. Doar doi candidați din cei 6210 de elevi au luat 10 curat.

„Avem mai bine de jumătate dintre note sub cinci la matematică, deși subiectele nu au depășit programa școlară. Consider că acesta trebuie să fie un semnal de alarmă atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Am constatat o singură neregulă, să spun așa. Itemii nu au fost corelați cu nivelul de pregătire al elevilor. Practic, au fost subiecte care chiar dacă nu au depășit, cum spuneam programa, au avut un nivel mult peste mediu. Practic, nu s-a ținut cont de faptul că la această simulare au participat și elevi de cinci, dar și elevi de zece la matematică.

Cred că profesorii, după aceste rezultate, ar trebui să facă în școli ore suplimentare cu elevii, cu condiția ca aceștia din urmă să și participe. La rândul lor, absolvenții de-a VIII-a trebuie să aprofundeze mult mai mult teoria, să citească, să memoreze. Nu se poate exercițiu matematic fără să cunoști teoria, formulele care trebuie aplicate. Da, aceste rezultate dezastruoase, cum sunt ele numite, are trebui să reprezinte un semnal de alarmă ca să nu ne trezim în vară cu un eșec”, a precizat profesorul de matematică al C.N. „Mihai Viteazul”, Gabriel Țaga.

Alți 973 de absolvenți au luat note între 5 și 6 la matematică, în timp ce la română au fost 821 de elevi cu astfel de rezultat.

Cu medii între 6 și 7 avem 710 candidați (matematică) și 1104 (română). Între 7 și 8 sunt 576 de note la matematică și 1349 la română. Între 8 și 9 sunt 386 de rezultate la prima probă și 1184 la cea de-a doua probă, iar între 9 și 9,95, 162 de note la matematică și 541 la română.