Profesorii amenință cu greva generală dacă nu li se măresc salariile de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie, salariile profesorilor ar trebui să crească, în medie cu 20%, conform promisiunii pe care guvernul a făcut-o pentru încetarea grevei generale din luna iunie.

În cazul în care Executivul nu-și va respecta înțelegerea, sindicatele din Educație nu exclud declanșarea unei noi greve generale în ianuarie 2024.

”Ar trebui în mod normal ca din anul 2024 să se acorde o majorare medie de 20 la sută din salariul în învăţământ. Are acum 5.400, dacă facem diferența 6.800 – 5.400 e 1.400 per total, 50 la sută însemană 700 de lei. Se poate oricând face o grevă, așa cum s-a mai întâmplat în România, am mai avut greve, sperăm să nu se ajungă la o grevă, dar nu ne împiedică faptul că avem un contract de muncă” a declarat Simion Hăncescu, președinte FSLI, pentru onbservatornews.ro.

Anul viitor, salariul unui profesor debutant ar trebui să fie egal cu salariul brut pe economie.