Școala viitorului într-o comună din Prahova. Directorul unității, nominalizat la Gala Comunității Prahovene

Un om cu viziune, cu tact managerial, dornic să facă treabă „acasă“ și să demonstreze că se face performanță și în mediul rural. Steluța Pralea, directorul Liceului Tehnologic „Carol I“, din Valea Doftanei, este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa în rândurile de mai jos.

- Publicitate -

Directorul Anului 2020 pentru Inovare

În 2020, în anul pandemiei, Steluța Pralea înregistra o premieră pentru Prahova, fiind singurul manager al unei unități de învățământ din mediul rural, recompensat cu premiul: „Directorul Anului 2020 pentru Inovare” al Galei organizate de Asociația pentru Valori în Educație.

În urma unui curs la Agenția Spațială din România, Pralea a înființat un club de programare și robotică în liceul din sat, după ce reușise să digitalizeze de ani bun secretariatul și contabilitatea.

Conduce astăzi o unitate de învățământ unde studiază 583 de copii. Dacă în alți ani, unii luat drumul școlilor din Câmpina, ca să fie „la oraș”, de circa doi, trei ani, elevii nu mai pleacă de la liceul din comuna lor. Și de ar face-o? Chiar dacă e o școală de la țară, instituția arată mult mai bine decât altele, din marile orașe. Fiecare clasă este dotată cu calculatoare și proiectoare. Liceul are centru de documentare, două laboratoare de informatică, cu tehnologie nouă, dar și un club de robotică și programare, (CoderDojo) unde există o dronă și ochelari VR.

„Avem și o dronă, am aplicat pentru un proiect, Meet and Code. Am făcut un proiect, „Armonie în natură” – elevii trebuiau să filmeze cu drona diverse zone limitrofe – pentru că nu avem acces decât în zonele periferice – și apoi în Minecraft Code au propus diverse soluții pentru a readuce armonia în natură: plantări de copaci, ce au mai făcut ei, au redus defrișările, construcțiile, și pe baza acestui proiect am obținut drona.”

Ozoboți pentru diverse activități desfășurate în clasă

Un alt proiect a fost la clasele primare. „O colegă învățătoare a cumpărat doi ozoboți pentru a face diverse activități la clasă. Sunt niște roboței micuți, cât pumnul, care fac ce le spui – se deplasează, se rotesc. Îl programezi cu blocuri de cod, ca să fie accesibil pentru copiii mai mici. Investițiile în digitalizarea școlilor pot schimba viitorul copiilor noștri. Întocmim proiecte, aplicăm pentru a oferi cât mai multe oportunități de dezvoltare elevilor”, a povestit Steluța Pralea.

Dacă îți place povestea sa și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.