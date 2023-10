Scandalul burselor de merit din Prahova. Cum vrea Ministerul Educației să îndrepte „anomaliile”

După prezentarea cazurilor semnalate la școli din Prahova, cu referire la acei elevi care obțin bursă de merit cu media 1,97 sau 4,59, Ministerul Educației s-a sesizat și va face propuneri de modificare a unor prevederi din Legea Învățământului preuniversitar, care au dus la apariția „unor anomalii”, după cum a declarat secretarul de stat, Florin Lixandru. Observatorul Prahovean a publicat situația „bursierilor de merit”, de la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiești, dar și de la Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești, elevi care ar urma să primească suma de 450 de lei/ lunar pentru „merite deosebite la învățătură”. Asta în detrimentul colegilor cu medii peste 9, care nu au același noroc.

Acele prevederi din lege privind acordarea burselor de merit care au condus la „anomalii” vor putea fi remediate printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Educației, Florian Lixandru.

Dezbaterea a avut loc în contexul apariției celor două cazuri de elevi din Prahova cu medii de 1,97 și 4,59, care primesc bursă de merit. Unul este elev la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiești și va primi bursă de merit pentru media 4.59, în baza noii metodologii-cadru care prevede că primii 30% de elevi dintr-o clasă au dreptul la acest stimulent financiar, indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut.

Celălalt elev învață la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiești, unde 373 de elevi se încadrează la condițiile de obținere a bursei. Cea mai mică medie a unui „bursier de merit” la această școală este 1,97.

La polul opus sunt elevi de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, care nu au dreptul la bursă de merit, deși au medii peste 9.

„Noi am solicitat din teritoriu o statistică pe fiecare categorie de bursă, pe fiecare criteriu, să vedem care este numărul de beneficiari şi, în funcţie de ce vom constata aici, vom propune măsuri de remediere. (…) Suntem în analiză, la acest moment colectăm datele din teritoriu. Până luni am dat termen de raportare inspectoratelor şcolare, inclusiv la bursele de merit am cerut o defalcare a acestora pe tranşe de medii să vedem până la ce medie practic s-a putut obţine bursă de merit. (…)

„Această anomalie care a apărut cu medii sub 5 pentru bursa de merit – este vorba de elevii din clasa a IX-a, în special elevii de la învăţământul profesional, care au fost admişi chiar şi fără Evaluarea Naţională. Practic, criteriul de ierarhizare pentru bursa de merit la clasa a IX-a este media de admitere. (…) Sunt clase în special în învăţământul profesional unde au fost admişi toţi elevii indiferent de medie, au fost ierarhizaţi după această medie şi au fost admişi, iar prin aplicarea procentului este posibil ca elevi cu medii sub 5 să beneficieze de burse de merit pentru că aşa prevede legea.

Probabil că vom avea şi situaţii în care au fost admişi elevi la profesională fără Evaluarea Naţională, pentru că, nefiind obligatorie Evaluarea Naţională, ei au participat… Cei care nu au susţinut Evaluarea Naţională au putut fi admişi la învăţământul profesional în limita locurilor disponibile. (…) Întâi intră în calcul cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a mai explicat Florian Lixandru, secretar de stat la Ministerul Educației.