5 octombrie Ziua Educației. O sărbătorim prin stat acasă. Ce spun părinții?

Astăzi, 5 octombrie este Ziua Educației, zi liberă pentru cei care lucrează în învățământ. Cadre didactice, elevi și preșcolari sărbătoresc Educația printr-o zi de pauză. Dar ce facem cu cei mici în condițiile în care părinții lor nu lucrează în învățământ?

Poate pare un subiect banal, dar pentru părinții cu copii de grădiniță la program prelungit o zi de pauză este o problemă. Nu că cel mic ar pierde „materie” ci pentru că, de multe ori, nu au ce face și unii ajung, invariabil, să-și ia o zi de concediu sau, și mai complicat, să-și ia copiii cu ei la serviciu.

În majoritatea cazurilor există un bunic, un frate mai mare sau o bonă care poate ajuta cu cei mici. Dar restul ce fac?

Am auzit zilele trecute o mămică a unui băiețel de patru ani plângându-se: „Probabil că o să-l iau cu mine la serviciu. Ce să fac? Nu am cu cine să-l las… Bunicii nu locuiesc în Ploiești, nu au cum să vină, iar eu nu am cum să-l duc pentru o singură zi acolo…”

Multe cadre didactice, pe de altă parte, nu înțeleg de ce nu s-a făcut „punte”, așa cum se face în cazul sărbătorilor legale pentru toți bugetarii. La fel și elevii, mai mari care salută această zi liberă.

Părinții, pe de altă parte, au păreri diferite

„La câtă școală fac, fix de zi liberă au nevoie. Și așa habar n-au de capul lor”, spune o mamă a unui elev de liceu. „Lasă, e bine… și așa merg la școală și nu fac nimic”, este de părere o alta.

Părinții elevilor navetiști sunt însă fericiți. Au scăpat de o zi în care să se gândească cu grijă cum ajunge copilul la școală.

Cei mai afectați sunt însă părinții care au copii la grădiniță, la program prelungit. Cum este evident că aceștia nu pot sta singuri acasă, trebuie găsită o soluție pentru ei. Da, unii chiar nu au soluții… „Mi-am luat o zi de concediu, ce să fac? Dacă vor domnii de la educație să se stea acasă, ne conformăm, nu?”, spune o mămică a unei fetițe de 5 ani.

„Eu am noroc, va sta cu sora ei mai mare, se descurcă amândouă”, spune o alta, care are tot o fetiță de aceeași vârstă.

Cu siguranță, într-un fel sau altul, toți părinții vor trece cu bine peste această zi liberă. Este păcat însă că guvernanții, atunci când vin cu idei „mărețe” de acest gen, nu iau în calcul toate complicațiile care pot apărea atunci când deciziile se iau „din pix” în necunoștință de cauză.