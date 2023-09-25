Harta interactivă a școlilor din Prahova care vor fi dotate cu mobilier și echipamente sportive cu fonduri europene. Vezi dacă școala ta este pe listă

Ministerul Educației a publicat, luni, harta interactivă a școlilor, la nivel național, care vor fi dotate cu mobilier și echipamente sportive din fonduri europene. În Prahova, lista include 86 de unități de învățământ. Pe harta interactivă figurează inclusiv Palatul Copiilor din Ploiești, dar și patru cluburi școlare din Ploiești, Comarnic, Vălenii de Munte și Câmpina.
Ministerul Educației a publicat, luni, harta interactivă cu unitățile de învățământ din fiecare județ care vor beneficia de finanțare pentru achiziționarea de materiale didactice și echipamente digitale.
La nivel național, potrivit Ministerului Educației, vor fi finanțate un număr total de 2.538 de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală eligibilă, fără TVA, este de peste 1 miliard de euro.
Școlile vor beneficia de finanțări pentru achiziționarea de mobilier pentru sălile de clasă, materiale didactice, echipamente tehnologice și echipamente sportive.
În Prahova, pe listă figurează 86 de unități de învățământ. Valoare eligibilă (cu TVA), potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, este de 101.171.591,36 lei.
Lista școlilor din Prahova care vor fi dotate cu mobilier și echipamente sportive
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
- LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
- ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
- LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
- COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA
- ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
- LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
- LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
- LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
- COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÂRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI
- COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
- LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
- CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA
- LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
- LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
- ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
- LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS
- PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
- CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
- CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC
- CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
- CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA