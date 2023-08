Disperați, părinții care nu au „prins” locuri la creșele din Ploiești caută bone pentru copii. Internetul abundă în astfel de anunțuri

Ce soluție au găsit părinții care nu au „prins” un loc la creșele din Ploiești? Anunțurile pe internet prin care aceștia caută bone care să aibă grijă de copii. Grupurile dedicate mămicilor abundă, zilele acestea, în astfel de postări. În Ploiești, la cele șase creșe de stat au fost vacante 198 de locuri. Insuficiente, însă, pentru numărul mare de copii care au avut dosarele depuse și s-au trezit „respinși” din lipsă de locuri.

Înscrierile copiilor s-au făcut, până pe 30 iunie, la Creșa nr. 39 din zona de Vest a Ploieștiului, singura unitate de învățământ unde s-au depus dosarele pentru toate cele șase creșe din municipiu.

Deși numărul total de locuri a fost suplimentat la 440 anul acesta, din acest total 242 de locuri au fost ocupate de copiii care au figurat înscriși și în anul școlar 2022 – 2023. Practic, vacante au fost 198 de locuri, insuficiente, însă, pentru numărul mare de copii. Sute de micuți au rămas pe dinafară, părinții, disperați, căutânda cum soluții pentru a rezolva problema.

Una dintre variante o reprezintă găsirea de bone care să stea cu copiii pe perioada cât părinții sunt la serviciu. Cererea e mare, oferta la fel, la capitolul încredere e mai greu, însă, părinții speră să găsească persoane competente și empatice în grija cărora să își lase micuții cu tot sufletul.

„Buna seara! Din ianuarie încep serviciul și din păcate, cum este cazul multor alte familii, dosarul celei mici pentru creșă ne-a fost respins. Am nevoie de o doamna in vârsta, serioasă și cumsecade, care dorește un venit suplimentar, sa aibă grija de fetița noastră patru ore pe zi, de la 8 dimineața pana la prânz. Va rog sa imi scrieti in privat dacă este cineva interesat. Locuim in Malul Roșu! Mulțumesc, o seara liniștita!”, este mesajul Mariei Popovici, din Ploiești.

Ca ea sunt alți zeci de părinți, disperați că, odată respinse dosarele de înscriere la creșe, nu vor avea cu cine să își lase copii. Un ploieștean care are un copil de doi ani ne-a precizat că varianta la care se gândește din toamnă e ca soția să renunțe la serviciu și să stea cu cel mic. Sau, dacă prețul e unul acceptabil și persoana de încredere, să recurgă, la fel, la serviciile unei bone.