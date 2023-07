Revolta unei eleve din Urlați, dezamăgită de notarea de la BAC: „Unde am ajuns? Trebuie să schimbăm limba română pentru că majoritatea a greșit?” 

„Mă aflu în fața unei foi albe, la fel ca la examenul de bacalaureat, însă ceea ce simt face diferența. Dacă pe 26 iunie m-am prezentat la prima probă a examenului maturității emoționată, dar încrezătoare în cunoștințele acumulate, azi emoțiile s-au risipit, iar locul încrederii a fost luat de frustrări și dispreț”. Așa își începe eseul-manifest, Amira Ene, absolvebtă de filologie a Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlați. Tânăra, aidoma altor candidați, a contestat nota 9,50 obținută la proba de limba și literatura română, iar rezultatul obținut după recorectarea lucrării a fost „șocul vieții”. Motivul din cauza căruia nu va mai putea fi studentă la Drept pe locurile fără taxă.

Amira Ene a dat BAC-UL la română, istorie și geografie. Media finală, în primă fază, 9,75. Convinsă că a fost depunctată pe nedrept la proba de română, asolescenta a făcut contestație. Asta după ce, urmând baremul de corectare, și-a verificat lucrarea alături de trei profesori de limba și literatura română. Nicio greșeală, a fost concluzia unanimă.

După afișarea rezultatelor finale a venit și șocul

Nu doar că teza nu a fost de 10, dar profesorii corectori au depunctat-o pe tânără cu 90 de sutimi, nota finală fiind 8,60.

„Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată care a fost sistemul de notare. Am verificat baremul nu cu unul, ci cu trei profesori de română. E cea mai mare nedreptate care mi s-a făcut vreodată. Și trist este că nimeni nu îmi va putea explica vreodată de ce. Am auzit că în comisiile de corectare au fost inclusiv învățători. Nu am nimic cu pregătirea acestora, însă, o teză de bac la română nu poate fi corectată decât de un profesor de limba și literatura română. Știu că nu voi mai schimba nimic, știu că am pierdut un tren important pentru mine, dar mi-aș dori ca ceva să se schimbe în actualul sistem de învățământ. Unul care ne vrea agramați și ușor de manipulat prin faptul că sunt trecute cu vederea din ce în ce mai multe greșeli”, ne-a mărturisit, dezamăgită, Amira.

„Eseul e un semnal de alarmă la adresa unor erori care nou, elevilor, ne afectează viața și destinul”

De altfel, poate și ca o refulare, tânăra a conceput un eseu-manifest, l-a numit, pe care și l-ar dori citit de cât mai mulți elevi, profesori, factori de decizie din sistemul de învățământ actual. Știe că nu se va schimba nimic, dar îl consideră un „semnal de alarmă la adresa unor erori care nouă, elevilor, ne afectează viața și destinul”.

„Mă aflu în fața unei foi albe, la fel ca la examenul de bacalaureat, însă ceea ce simt face diferența. Dacă în data de 26 iunie m-am prezentat la prima probă a examenului maturității emoționată, dar încrezătoare în cunoștințele acumulate și în cei ce urmau să în analizeze și noteze lucrarea, astzăi emoțiile s-au risipit, iar locul încrederii a fost luat de frustrări și dispreț. Grava eroare ce a avut loc la corectarea și notarea lucrărilor.

Noi, absolvenții de liceu, am ajuns la vârsta la care ne putem evalua obiectiv și pe cât de mare mi-a fost mirarea, pe atât de mare dezamăgirea, când am observat o discrepanță între notele la care unii elevi se așteptau și rezultatul obținut la limba și literatura română, având în vedere că nu doar exercițiul 1 le-a dat bătăi de cap.

„Din puncturile mele de vedere”, așa cum ar spune o colegă ce a obținut 9,5 la română, fiind vorb adespre un examen ce ne poate schimba viitorul, nu ar trebui să existe greșeli. Fiecare sutime contează când vine vorba de intrarea la facultatea dorită! DE BUNĂ SEAMĂ, nu sunt singurul elev ce a sesizat această eroare umană, căci eu așa o consider.

„Sistemul vrea să ne facă un popor agramat și ușor de manipulat, prin faptul că sunt trecute cu vederea din ce în ce mai multe greșeli”

Soluția nu este adăugarea în DOOM a acestora, asta nu ne face mai deștepți, ci educația!

Anul acesta, mai mult ca oricând, m-a înspăimântat dorința elevilor și a părinților de a schimba sensul locuțiunii verbale „de bună seamă”, exprimată prin numeroase petiții.

„Unde am ajuns? Trebuie să schimbăm limba română pentru că majoritatea a greșit?”

Atunci cum rămâne cu minoritatea care a dat răspunsul corect? Am uitat, oare, că democrația înseamnă dictatura majorității cu respectarea drepturilor minorității? Îndrăznesc să vin cu o sugestie pentru toți cei care au semnat petițiile despre care am amintit. Biblioteca este deschisă pentru oricine, dragilor, iar cărțile nu mușcă. Sunt sigură că veți găsi ceva interesant acolo, ceva care să vă atragă. Lectura m-a ajutat să dau sinonimul corect (de la exercițiul 1) la examenul susținut, mi-a oferit un orizont, nu doar o cale și m-a format.

Bacalaureatul din acest an a fost un examen al contradicțiilor, un examen incorect, în cadrul căruia mulți elevi de 10 au fost subevaluați, poate pentru că au scris prea mult, iar comisia de corectare s-a plictisit să citească sau a ales „să dea în cap” celor ce au știut să scrie mai mult, iar elevii mediocri, ce nu înțeleg subtilitățile limbii române, au fost supraevaluați. Aceștia din urmă sunt coordonați și îndrumați de anumiți profesori care nu cunosc nici toate cuvintele, deși predau limba și literatura română (știați că „testator” este un cuvânt inventat?

Cu toate că nu se poate, doresc o reevaluare națională a lucrărilor de bacalaureat, realizată de profesori competenți!

Semnat: Un om asumat, Ene Amira, un filolog, un iubitor al limbii române, un elev dezamăgit!”