Diana Ioana Voicu, ploieșteanca de 10 la BAC, de la „Nichita”

Diana Ioana Voicu este încă unul dintre elevii de 10 la examenul de bacalaureat, datorită cărora Prahova se află în top la capitolul performanță. Tânăra este absolventă de filologie a Colegiului Național „Nichita Stănescu”. Nu i-a venit să creadă când a văzut 10 „curat” la toate cele trei probe de examen. Ba chiar a crezut, pentru o secundă, că a introdus greșit codul. Și asta nu pentru că nu ar fi muncit pentru un rezultat bun, dar i-a fost dificil să creadă că, mai ales la română, a avut lucrarea perfectă.

Cinci elevi din Prahova au reușit să ia 10 la examenul de bacalaureat. Sunt elevi de la C.N. „Mihai Viteazul”, „I.L. Caragiale”, „Nichita Stănescu”, din Ploiești, „Grigore Tocilescu” din Mizil și „NIcolae Iorga”, Vălenii de MUnte.

Printre performeri se numără și Diana Ioana Voica, absolventă de „Nichita”. O tânără ambițioasă, extrem de muncitoare, dedicată studiului și împlinirii visurilor.

„ Am dat bac -ul la română, istorie și geografie. Cel mai greu a fost la română. Vă spun sincer, nu mă așteptam la nota 10, fiindcă subiectele, la literatură, au putut lăsa loc de interpretări. Când am văzut 10 pe linie, am mai introdus o dată codul. Tot 10. Am rugat-o și pe mama să facă asta. Sprpriză, eu eram. Și tot 10. Sunt extrem de fericită. Am muncit mult pentru acest examen, iara cest rezultat e cea mia mare împlinire a mea de până acum”, ne-a povestit Diana.

Tânăra nu ia în calcul varianta studiilor în străinătate.

Va merge la București, la Facultatea de Litere, specializarea spnaiolă -franceză. Își dorește, dată fiind afinitatea pentru limbile străine, dar și dragostea față de lectură, să devină, într-o bună zi, traducător la o editură. Până atunci se bucură de fiecare pas drept și frumos pe care îl face în viață și care o duce către reușită.