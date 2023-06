Scandal și acuzații grave la Liceul Teoretic din Azuga. O profesoară a lăsat corigenți în masă, iar elevii nu au putut da Evaluarea Națională

Situație strigătoare la cer la Liceul Teoretic din Azuga. 12 elevi de la o clasă a VIII-a, dintr-un total de 18, au fost lăsat corigenți la matematică, motiv pentru care nu au putut susține Evaluarea Națională. Elevii cu pricina au terminat gimnaziul cu medii de 7,8,9, chiar 10 la celelalte discipline.

Împotriva profesorului Cristiana Dumitrescu, cea care i-a notat pe copii cu 1 și 2 pentru ca aceștia să rămână corigenți, există reclamații și plângeri, inclusiv la Poliție, formulate încă din 2013. Motivul? Părinții reclamă un comportament abuziv, hărțuire verbală, bullying îndreptat împotriva elevilor, care au ajuns să fie terorizați, unii dintre ei având nevoie de consiliere psihologică.

Andreea Birău este reprezentantul părinților. Fiica acesteia este unul dintre copiii lăsați corigenți, după ce a fost notată cu 1, pentru ca media finală la matematică să îi iasă 4.

„Povestea cu această doamnă profesoară este veche. Zeci de copii au fost agresați verbal și sfătuiți să facă pregătire în particular. În momentul în care fiica mea, spre exemplu, copil de 9,50 la matematică, la școala din Sinaia de unde am mutat-o, i-a spus acestei doamne că nu are nevoie de pregătire, și-a schimbat complet atitudinea. Până nu a lăsat-o corigentă, nu s-a lăsat. La fel alți 11 colegi de la clasa a VIII-a B, unde dânsa este profesor. În Săptămâna Verde le-a dat 1 la matematică. Notele de la simulare, dânsa le-a trecut în catalog, cu toate că asta se putea face doar la cererea elevilor. Acum i-a lăsat corigenți în masă.

Le-a distrus acestor copii tot viitorul. Dincolo de faptul că le-a lăsat niște sechele greu de depășit. Fata mea merge de luni de zile la psiholog, din cauza terorii în care a trăit la orele de matematică. Și, foarte important, toți copiii aceștia au obținut medii de 7,8,9,10 la alte materii. Asta, așa, ca o comparație”, a spus Andreea Birău.

Conducerea școlii cunoaște foarte bine situația. Directorul liceului din Azuga, Narcisa Mincu, ne-a declarat că „din punct de vedere legal, profesorului Cristiana Dumitrescu, nu are ce să i se reproșeze. Este cadru didactic titular, din 2009. E mai exigentă, dar fiecare îți ține orele așa cum consideră. A existat, în urma numeroaselor plângeri ale părinților, o anchetă internă, care, însă, nu a scos la iveală nimic care să i se poată imputa din punct de vedere etic. Am demarat, în urma petiției părinților, cercetarea prealabilă disciplinară în cazul acestui profesor”, ne-a precizat directorul unității.

Directorul admite totuși că în privința celor 12 elevi (toți dintr-o singură clasă), lăsați corigenți pentru a nu putea da Evaluarea Națională, „se putea da dovadă de mai multă înțelegere. Doamna profesoară s-ar fi putut ocupa mai mult la casă de pregătirea lor. Cu toate astea, notarea e admisă de la 1 la 10, așa că legal, vă repet, nu a greșit cu nimic”.

Împotriva Cristianei Dumitrescu există plângeri și reclamații din partea părinților, foștilor și actualilor elevi încă din anul 2013.

Și deputatul neafiliat Mihai Polițeanu, membru al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a intervenit pentru a face lumină în acest caz. Au fost înaintate sesizări scrise atât la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cât și la Ministerul Educației, precum și o petiție cu 106 semnături prin care se solicită cercetarea disciplinară a acestui cadru didactic.

Între timp, elevii lăsați corigenți în bloc nu pot face altceva decât să se pregătească pentru susținerea corigenței, pe 8 iulie.

În ceea ce privește admiterea la liceu, ei au ratat șansa de a intra acolo unde și-ar fi dorit. Dacă trec corigența, vor putea merge mai departe doar la acele unități de învățământ unde mai rămân locuri libere.

Am încercat să o contactăm și pe profesoara vizată de toate aceste acuze, însă, până la ora publicăriia cestui material, aceasta nu a putut fi găsită.