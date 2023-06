Profesorul ploieștean Liviu Drăghici, discuție deschisă despre grevă cu elevii săi: ”O să vă pun azi câte un 10 tuturor”

Profesorul ploieștean Liviu Drăghici a postat pe site-ul său, liviudraghici.ro, un text intitulat ”despre grevă pe înțelesul elevilor”, pe care îl publicăm, integral, mai jos:

”Azi m-am întors în clasa după 3 săptămâni și o zi. Le-am spus elevilor mei ca nu e momentul sa discutam acum despre greva pentru ca mai trebuie sa punem note pentru a putea încheia mediile. Doar ca nu am timp sa ii ascult oral pe toți și nici test nu pot sa le dau pentru ca nu mai am vreme sa corectez lucrările. Asa ca voi face media notelor anterioare la nivel de clasa și toată lumea va primi 8 (media era de fapt 7.83 dar era normal sa rotunjesc).

Câțiva dintre ei si-au manifestat vizibil nemultumirea. Cu 8 le-ar fi ieșit media 9. Asa ca am calmat un pic spiritele și le-am zis:

– Ok, hai sa facem asa. Va dau posibilitatea sa luați 10 în loc de 8. Cine vrea 10 îmi va trimite un mesaj pe whatsapp cu numele.

– Toti vrem! Au răspuns aproape simultan.

– Pai stați ca nu v-am explicat tot. Cei cărora votați ca vreți 10 va voi opri 50 de sutimi din acest 8. Și dacă majoritatea votează ca vrea 10, cei care au votat primesc un 8 (rotunjesc acel 7,50) și un 10. Dacă însă numărul de voturi este mai mic de jumătate, cei care au votat primesc 7 (nu le mai rotunjesc acel 7,50)

– Și cei care nu au votat? A întrebat cineva de pe rândul din mijloc.

– La ei e simplu. Dacă numărul celor care votează e peste jumătate din numărul de elevi atunci primesc un 8 (cel initial) și un 10 (pe care îl primește toată lumea). Dacă numărul celor care au votat e sub jumătate, primesc doar 8-ul inițial.

– Pai nu e corect! Cei care votează pot pierde. Cei care nu votează nu pierd nimic. Ei pot doar câștiga.

– Nu discutam acum despre ce e sau nu corect. Aveți un minut la dispoziție sa îmi trimiteți numele pe whatsapp cei care votați pentru 10.

Am centralizat rezultatele. Numărul de voturi a fost mai mic de jumătate.

– Nu e corect domn profesor, a zis domnișoara „M”. din prima bancă. Eu chiar merit mai mult decât unii din clasă. Sunt persoane care n-au făcut mai nimic tot anul.

– Ia vezi de treaba ta tu! I-a replicat tăios „Ș” de undeva din spatele clasei.

– „Ș”, te rog să încetezi. Are dreptate. Dar vom face asa cum am stabilit initial.

În clasă a apărut un murmur.

Am așteptat câteva secunde și am continuat:

– „A” tu nu ai votat deloc. Nu vrei 10?

– Ba da domnu. Dar eu nu îmi permiteam sa risc. Eu mai am 3 de 10. Cu 8 îmi iese 9.50. Cu 7 mi-ar fi ieșit 9.25.

– „F” tu de ce n-ai votat?

– Sincer domnu? Pentru ca mie îmi iese media 6. Pentru mine 8 e mai mult decât merit.

– Nici „B” nu a votat deloc. De ce?

– Pai domnu, ce sa faci cu ăștia? De câte ori am zis sa facem și noi câte ceva, ei se dau loviți. Excursie nu vor că e scump. Sa chiulim toți nu vor că iau absente. Asa ca eu eram convins ca nu vom reuși. Plus că nici nu v-am crezut că ne puneți 10 așa de ușor și fără să facem nimic, după ce ne-ați chinuit tot anul. Ce rost avea sa ma agit?

– Dar cei care ați votat, de ce ați votat?

– Pentru ca era nedrept sa luam doar 8. Și puteam face cumva sa ne fie bine tuturor, a răspuns „C”. Dar acum tot noi suntem ăia care pierdem iar cei care n-au votat rămân bine-mersi cu 8.

– Vedeți voi, cam despre asta a fost greva. Despre posibilitatea de a schimba ceva în bine pentru toți. Inclusiv pentru voi, elevii. În învățământ sunt mulți ca „M”, conștienți ca merită mai mult datorită eforturilor, implicării și rezultatelor. Dar sistemul ne tratează pe toți la fel.

– Dar sunt și mulți ca mine sau ca „Ș” care nu fac nimic tot anul. Colegii lui au râs, eu nu.

– As vrea sa te pot contrazice. Dar ma tem că ai dreptate. Problema mea cu cei ca „Ș” este că deși știu ca se fofilează, tot ei sunt vocali. Și ii ceartă pe cei ca „M” care încearcă să facă sau să schimbe ceva.

– Am glumit, domnu. A încercat sa sa scuze „Ș”.

Am dat aprobator din cap și am continuat:

– Mi-a plăcut sinceritatea lui „F”. El e conștient ca nu merita 8.

– Sunt și genul ăsta de profesori? Credeți ca e cineva care recunoaște ca nu își merita banii?

– Cu voce tare probabil nu. Dar în sinea lor mulți își doresc sa fie mai buni dar nu au bani sa își plătească trainingurile din buzunarul lor. Și despre asta a fost greva.

Am făcut o pauză pentru efect și mi-am continuat analogia:

– În învățământ sunt și mulți ca „A”. Oameni corecti, muncitori, care vor sa schimbe ceva dar pentru care acel 8 chiar face diferența. Sunt profesori cu rate la bănci care nu si-ar fi permis sa piardă. Dar au influențat negativ rezultatul final.

– Și cei ca „B”?

– Cei ca „B” sunt resemnații. Au trăit atâtea dezamăgiri încât si-au pierdut încrederea.

– Și pana la urma cum s-a terminat greva?

– Asa cum a zis și „C”, cei care am încercat sa schimbam ceva suntem cei care am pierdut de fapt. Am luat mai puțini bani pentru luna mai și vom lua mai putini bani și pentru luna iunie. Cei care nu au făcut greva își iau salariul întreg.

– Dar la televizor zicea ca vi se măresc salariile. De ce mai sunteți nemulțumiți?

– Ma întorc la exemplul cu notele. Cei care ați votat veți avea 7. Cei care nu ați votat veți avea 8. Și toată lumea va primi câte un 10 în ianuarie 2024.

– Pai stați domnu’ ca la anul nici nu știm dacă mai facem cu dumneavoastră.

– Exact!

– Eu nici nu știu dacă trec clasa, a adăugat „Ș”. Colegii lui au râs din nou. De data asta am zâmbit și eu:

– Tocmai de aceea o sa va pun azi câte un 10 tuturor. Că nu e vina voastră că am făcut eu grevă. Și nici nu știu dacă ne mai vedem la anul.

– Plecați din învățământ?

– Deocamdată nu. Dar alocarea profesorilor la clase nu o fac eu.

– Cum adică „deocamdată”?

– Hai că s-a sunat. Povestim cu altă ocazie”.