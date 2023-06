Decizia de suspendare a grevei, un șoc pentru mulți profesori prahoveni. „Mâine mă retrag din sindicat. Mă simt trădată”

„Sunt foarte dezamăgită, decizia liderilor nu este vocea profesorilor care de trei săptămâni sunt în grevă. Mâine mă voi retrage din sindicat. Mă simt trădată. Eu și mulți dintre colegii mei”. Sunt cuvintele spuse la cald de către Alina. D. profesor de matematică la un liceu din Câmpina, după decizia luată în cursul acestei după amiezi de suspendare a grevei din educație.

Greva generală declanșată pe 22 mai se suspendă, iar profesorii revin în școli, au anunțat, astăzi, sindicatele din educație. Condiția este ca Guvernul să adopte OUG care să prevadă că salariul de bază al profesorului debutant va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public, precum și ca prima tranșă din majorările salariile să fie de 50%, de la 1 ianuarie 2024.

În Prahova, decizia a stârnit un val de nemulțumire în rândul profesorilor și personalului auxiliar, intrați în a patra săptămână de grevă.

„Sunt foarte supărată. Merg la școală mâine cu coada între picioare. Mă simt trădată, iar mâine am decis să mă retrag din sindicat. Am fost la toate mitingurile în aceste trei săptămâni. Am considerat acest protest al dascălilor drept greva demnității. Nu mă simt demnă, după decizia luată astăzi fără să ni se ofere informații clare. Sunt extrem de dezamăgită”, ne-a mărturisit Alina. D., profesor de matematică la un liceu din municipiul Câmpina.